التضحية تفصل جواو كانسيلو عن برشلونة.. ماذا حدث؟

وعاد جواو كانسيلو إلى مانشستر سيتي الذي يرتبط معه بعقد حتى عام 2027، كما ظهر مؤخرا في تدريبات الفريق بعد قضاء الموسم الماضي معارا مع برشلونة.ومع ذلك، فإن جواو كانسيلو يعطي الأولوية للعودة إلى برشلونة هذا الصيف، خاصةً أنه يعلم أنه لن يلعب مع السيتي الذي لم يظهر معه منذ يناير/كانون ثان 2023.وعلَّق بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على مصير كانسيلو قائلا: "يتدرب معنا وسوف نرى، ربما يبقى، وقد يعار، تبادلنا التحية خلال المران وتحدثنا".وأضاف المدرب الإسباني: "ما سيحدث الآن يعتمد على وكيله، سنعامله كباقي زملائه، باحترام وإخراج أفضل ما لديه، لم أشكك يوما في قدراته، لكن ينبغي أن نرى ما سيحدث".وفي ضوء ذلك، ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة لا يزال يخطط للتعاقد مع كانسيلو على سبيل الإعارة.لكن الصحيفة أوضحت أن برشلونة ليس على استعداد لتحمل راتب كانسيو بالكامل، وكذلك مانشستر سيتي الذي لا يرغب في تحمل جزء منه.وبالتالي من أجل التوصل إلى اتفاق، فيجب أن يوافق كانسيلو نفسه على التنازل عن جزء من راتبه، الذي لا ينوي برشلونة تغطيته بالكامل.يذكر أن كانسيلو لم يقض وقتا سهلا مع برشلونة في الموسم الماضي رغم تألقه في بعض الأحيان، حيث ارتكب العديد من الأخطاء البارزة في المباريات الكبيرة.ويريد برشلونة بقيادة مدربع الحالي هانزي فليك أن يكون كانسيلو هو الظهير الأيمن الأساسي في الموسم الجديد، وهو ما يعني على الأرجح أن جول كوندي سيلعب في قلب الدفاع، وهو مركزه المفضل.