لماذا اختار كاساس أن يكون معسكر المنتخب العراقي في الدوحة؟

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ويخوض المنتخب العراقي حاليًّا معسكرًا تدريبيًّا في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لمواجهة عمان والكويت تواليًا بالتصفيات، في الخامس والعاشر من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.ومدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس سيصّعد من وتيرة التدريبات في الأيام القليلة المقبلة، من أجل الوقوف على جاهزية لاعبيه قبل اختيار القائمة النهائية للمنتخب العراقي، التي ستضم أيضًا 11 لاعبًا محترفًا استعدادًا لمواجهة عمان والكويت تواليًا، في الخامس والعاشر من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل بالتصفيات الآسيوية.واختار خيسوس كاساس أن يكون معسكر العراق في الدوحة بسبب الرطوبة العالية والأجواء المشابهة لدولة الكويت، لكي يعتاد اللاعبون على الأجواء التي من الممكن أن تواجههم في هذه المباراة، وكذلك فإن أجواء الدوحة قريبة أيضًا من أجواء البصرة، بالتالي فإن المنتخب العراقي لن يواجه أي أمور مفاجئة أو مشكلات قد تتسبب في إرباكه.كما ان خيسوس كاساس يراقب وضعية اللاعبين ومستوى لياقتهم البدنية من أجل الاستقرار على نحو 13 لاعبًا من أصل 21، لينضموا إلى اللاعبين المحترفين الـ11 الذين سبق وأن قام باستدعائهم، إذ ستشهد هذه القائمة تقليص اللاعبين في جميع المراكز، وعلى وجه الخصوص في مركز الهجوم، حيث سيعتمد المدرب الإسباني على مهاجم الخور القطري أيمن حسين، ومهاجم إبسويتش تاون الإنجليزي علي الحمادي، بحسبوكاساس سيستدعي مهاجمًا آخر إلى جانب أيمن حسين وعلي الحمادي، وسيفاضل بين اللاعبين باشانغ عبد الله ومهند علي (ميمي)، لاختيار أحدهما في القائمة النهائية، وبحسب آخر المعطيات، فإن مهند علي ليس بالجاهزية المطلوبة، وبالتالي ستتجه أنظار المدرب الإسباني إلى اللاعب باشانغ عبد الله، وهو بدوره أيضًا سيخضع إلى اختبار الجاهزية لمدة 7 أيام، وإذا كانت لياقته بالمستوى المطلوب فسيكون حاضرًا في قائمة مباراتي عمان والكويت.ومن المقرر أن يعلن خيسوس كاساس عن قائمة العراق الرسمية والنهائية للتصفيات في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل، أي بعد انتهاء معسكر العراق في قطر، واستكمال التحضيرات في لمواجهة عمان في الخامس من الشهر ذاته.