بالأرقام.. صلاح في قائمة تاريخية لليفربول

ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول، قائمة مكونة من 10 لاعبين بالترتيب، سجلوا أسرع ثلاثية "هاتريك" في تاريخ النادي "الريدز"، ومقطع فيديو للثلاثية التاريخية "أسرع هاتريك" التي وقع عليها الأسطورة الإنجليزي روبي فاولر في شباك أرسنال، وذلك خلال 4 دقائق و33 ثانية فقط.وجاء محمد صلاح، في المركز الثالث، بعد أن سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك غلاسكو رينجرز الإسكتلندي خلال 6 دقائق و12 ثانية فقط، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في أكتوبر 2022، وذلك ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.ويعتبر "هاتريك" النجم المصري هو الأسرع للاعب في دوري أبطال أوروبا في تاريخ ليفربول.1- روبي فاولر ضد أرسنال (4 دقائق و33 ثانية)2- جوني ويلر ضد بورت فايل (5 دقائق)3- ضد غلاسكو رينجرز (6 دقائق و12 ثانية)4- جاك بالمر ضد ديربي كاونتي (7 دقائق)5- روجر هانت ضد وست هام يونايتد (9 دقائق)6- إيان راش ضد كونتري سيتي (15 دقيقة)7- ستيفن جيرارد ضد نابولي (15 دقيقة)8- يوسي بن عيون ضد هافانت (16 دقيقة)9- تيري ماكدرموت ضد هامبورغ (17 دقيقة)10- مايكل أوين ضد نيوكاسل يونايتد (17 دقيقة).