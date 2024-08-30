Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بغداد.. اعتقال ستة أشخاص بعد "مشاجرة البلديات"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ما قصة تواجد حارس العراق "كميل سعد" مع رديف نادي ليغانيس الإسباني؟

رياضة

2024-08-30 | 07:35
ما قصة تواجد حارس العراق &quot;كميل سعد&quot; مع رديف نادي ليغانيس الإسباني؟
1,251 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يخوض حارس العراق كميل سعد تجربة اللعب في صفوف فريق ليغانيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني "لا ليغا"، حيث يطمح للاستمرار معه خلال الفترة القادمة.

ويوجد حارس العراق كميل سعد مع فريق ليغانيس الرديف عن طريق شركة وسيطة، حيث يخوض تجربة هناك بعدما انتهى عقده مع نادي نفط البصرة العراقي.

حارس العراق كميل سعد يوقع عقدًا مع ليغانيس
وقع حارس العراق كميل سعد رسميًا مع رديف نادي ليغانيس الإسباني وخاض ثلاث مباريات ودية بشكل أساسي وقدم أداءً مميزًا طيلة الفترة الماضية، بعدما تم نقله عن طريق شركة وسيطة، إذ أبدى المسؤولون في النادي الإسباني رضاهم التام عن مستوى كميل، بحسب winwin.

ويرتب نادي ليغانيس حاليًا أوراق حارس العراق كميل سعد مع الاتحاد الدولي والاتحاد العراقي من أجل استكمال الإجراءات اللازمة، حيث وضع النادي الإسباني شرطًا وحيدًا أمام لعب الحارس مع الفريق الأول في المستقبل القريب، إذ سيكون مستواه في الملعب هو العامل الحاسم في مسألة مشاركته في الدوري الإسباني.

كما أن كميل -حسب الاتفاق المبرم- سيبقى في صفوف الفريق الرديف، حيث انتقل الحارس العراقي إلى صفوف ليغانيس من أجل تطوير مستوياته والابتعاد قليلًا عن الضغوط التي كان يواجهها في العراق مع نادي نفط البصرة، لا سيما أن الحارس لم يحظَ بفرص كافية للعب.

وهدف كميل المستقبلي هو الانضمام إلى المنتخب العراقي الأول والمنافسة على المركز الأساسي فيه بعد اعتزال الحارس جلال حسن، إذ يرى كميل أنه يستطيع منافسة الحارسين علي كاظم وحسين حسن، لأنهم بأعمار متقاربة وبإمكان الجميع حجز مكان في تشكيلة المنتخب العراقي.

ومثل حارس العراق كميل سعد (20 عامًا) المنتخب الأولمبي في خمس مباريات رسمية ونجح في التتويج بلقب بطولة غرب آسيا لعام 2023 والتي أقيمت في بغداد، وكان مع قائمة المنتخب العراقي في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 لكنه لم يشارك في أي مباراة.
 
وكان الحارس العراقي الشاب حاضرًا في أولمبياد باريس 2024 مع منتخب تحت 23 عامًا وكذلك لم يشارك في أي مباراة وكان بديلًا للحارس حسين حسن، وسبق لكميل المولود في سويسرا أن لعب في صفوف أندية آدلي سويل وزيوريخ وريد ستار السويسرية.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

كميل سعد

حارس العراق

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
على سبيل الإعارة.. أرسنال يسعى لضم رحيم ستيرلينج
11:50 | 2024-08-30
كيف سيكون رد العراق على القرار الكويتي بشأن دخول الجماهير العراقية؟
03:45 | 2024-08-30
عروض محلية وعربية على طاولة راضي شنيشل.. هل انتهت حقبة الأولمبي؟
03:00 | 2024-08-30
"كابوس ورعب".. تعليق أوروبي على قرعة دوري الأبطال
16:52 | 2024-08-29
نيس الفرنسي يعلن تعاقده مع لاعب عربي
13:16 | 2024-08-29
مواجهات نارية.. تعرف على نتائج قرعة دوري ابطال اوروبا
12:48 | 2024-08-29
الجماهير العراقية ولغط الدخول إلى الكويت.. جارة العراق ترد على حديث العيداني بقرار!
30.33%
06:40 | 2024-08-29
الجماهير العراقية ولغط الدخول إلى الكويت.. جارة العراق ترد على حديث العيداني بقرار!
06:40 | 2024-08-29
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي الاثنين المقبل
23%
12:35 | 2024-08-29
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي الاثنين المقبل
12:35 | 2024-08-29
&quot;إهانة المرسوم الجمهوري&quot;.. ماذا حصل مع العقيد جلال القره غولي؟
Play
20.93%
13:05 | 2024-08-28
"إهانة المرسوم الجمهوري".. ماذا حصل مع العقيد جلال القره غولي؟
13:05 | 2024-08-28
قرارات جلسة مجلس الوزراء بينها تحديد بدء العام الدراسي
9.99%
13:47 | 2024-08-29
قرارات جلسة مجلس الوزراء بينها تحديد بدء العام الدراسي
13:47 | 2024-08-29
تصريح جديد من التربية عن دوام المدارس والامتحانات
8.04%
04:45 | 2024-08-30
تصريح جديد من التربية عن دوام المدارس والامتحانات
04:45 | 2024-08-30
شيماء قاسم تنجو من حادث سير وتهاجم المتسببين: &quot;المسؤول خدام عند الشعب&quot; 
7.72%
13:41 | 2024-08-29
شيماء قاسم تنجو من حادث سير وتهاجم المتسببين: "المسؤول خدام عند الشعب" 
13:41 | 2024-08-29
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
نوعا ما
نوعا ما
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

السيد الصدر يجري زيارة إلى ضريحي الإمامين الحسين والعباس (ع)
Play
السيد الصدر يجري زيارة إلى ضريحي الإمامين الحسين والعباس (ع)
09:42 | 2024-08-30
ترقيم وحصر... التعداد السكاني يبدأ أول الشهر المقبل
Play
ترقيم وحصر... التعداد السكاني يبدأ أول الشهر المقبل
06:34 | 2024-08-30
جريمة مروعة في بيجي ومقتل عائلة بظروف غامضة
Play
جريمة مروعة في بيجي ومقتل عائلة بظروف غامضة
06:30 | 2024-08-30
بالتواطؤ مع ضابط... محاولات لتهريب آليات محتجزة في ميناء ام قصر
Play
بالتواطؤ مع ضابط... محاولات لتهريب آليات محتجزة في ميناء ام قصر
06:22 | 2024-08-30
هدم منازل في سبع قصور ومطالبات بالتعويض
Play
هدم منازل في سبع قصور ومطالبات بالتعويض
05:10 | 2024-08-29
انعدام الخدمات في حي السلام... وأوضاع صحية مأسوية
Play
انعدام الخدمات في حي السلام... وأوضاع صحية مأسوية
04:42 | 2024-08-29
هدر للمال العام... ملف المستشارين يكتنفه الغموض!
Play
هدر للمال العام... ملف المستشارين يكتنفه الغموض!
04:33 | 2024-08-29
سقوط جسم غريب وسط كركوك (فيديو)
Play
سقوط جسم غريب وسط كركوك (فيديو)
03:52 | 2024-08-29
5 فوائد لتربية الحيوانات الأليفة!
Play
5 فوائد لتربية الحيوانات الأليفة!
02:00 | 2024-08-29
"إهانة المرسوم الجمهوري".. ماذا حصل مع العقيد جلال القره غولي؟
Play
"إهانة المرسوم الجمهوري".. ماذا حصل مع العقيد جلال القره غولي؟
13:05 | 2024-08-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.