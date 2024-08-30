ما قصة تواجد حارس العراق "كميل سعد" مع رديف نادي ليغانيس الإسباني؟

ويوجد حارس العراق كميل سعد مع فريق ليغانيس الرديف عن طريق شركة وسيطة، حيث يخوض تجربة هناك بعدما انتهى عقده مع نادي نفط العراقي.وقع حارس العراق كميل سعد رسميًا مع رديف نادي ليغانيس الإسباني وخاض ثلاث مباريات ودية بشكل أساسي وقدم أداءً مميزًا طيلة الفترة الماضية، بعدما تم نقله عن طريق شركة وسيطة، إذ أبدى المسؤولون في النادي الإسباني رضاهم التام عن مستوى كميل، بحسب winwin.ويرتب نادي ليغانيس حاليًا أوراق حارس العراق كميل سعد مع الاتحاد الدولي والاتحاد العراقي من أجل استكمال الإجراءات اللازمة، حيث وضع النادي الإسباني شرطًا وحيدًا أمام لعب الحارس مع الفريق الأول في المستقبل القريب، إذ سيكون مستواه في الملعب هو العامل الحاسم في مسألة مشاركته في الدوري الإسباني.كما أن كميل -حسب الاتفاق المبرم- سيبقى في صفوف الفريق الرديف، حيث انتقل الحارس العراقي إلى صفوف ليغانيس من أجل تطوير مستوياته والابتعاد قليلًا عن الضغوط التي كان يواجهها في العراق مع نادي نفط البصرة، لا سيما أن الحارس لم يحظَ بفرص كافية للعب.وهدف كميل المستقبلي هو الانضمام إلى المنتخب العراقي الأول والمنافسة على المركز الأساسي فيه بعد اعتزال الحارس جلال حسن، إذ يرى كميل أنه يستطيع منافسة الحارسين علي كاظم وحسين حسن، لأنهم بأعمار متقاربة وبإمكان الجميع حجز مكان في تشكيلة المنتخب العراقي.ومثل حارس العراق كميل سعد (20 عامًا) المنتخب الأولمبي في خمس مباريات رسمية ونجح في التتويج بلقب بطولة غرب آسيا لعام 2023 والتي أقيمت في بغداد، وكان مع قائمة المنتخب العراقي في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 لكنه لم يشارك في أي مباراة.