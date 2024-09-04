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المنتخب العراقي بالزي بالأبيض في مواجهة عُمان غداً (صور)
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
عُقدَ ظهر اليوم الأربعاء في فندقِ الموفمبيك المؤتمرُ الفنيّ الخاص بمباراةِ المنتخب الوطنيّ العراقي ونظيره العُماني ضمن الجولةِ الأولى للمجموعةِ الثانية من التصفياتِ الآسيويّة المؤهلة لكأس العالم 2026.
الاتحاد العراقي لكرة القدم ذكر في بيان ورد للسومرية انه مثّل الجانب العراقيّ كلٌ من المدير الإداريّ للمنتخبِ الوطني مهدي كريم وطبيب المنتخب ميدراك زلاتانوفيتش، ومدير التجهيزات حقي إبراهيم والمنسق الإعلاميّ محمد عماد.
وتم الاتفاقُ – بحسب البيان - في المؤتمر على تحديدِ الأمور اللوجستيّة والإداريّة والطبيّة والإعلاميّة، وسوف يرتدي المنتخب العراقي الطقمَ الأبيض الكامل وحارس المرمى اللون الأصفر، بينما يرتدي منتخبُ عمان الطقمَ الأحمر الكامل ويرتدي حراسه اللون الأسود.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة في تمام السابعة مساءً بتوقيت العراق (الخميس 5 أيلول/ سبتمبر 2024)، الثامنة بتوقيت عمان.
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