رسميا.. أوسيمين لاعبا لغالطة سراي التركي

وقال غالطة سراي على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "تم التوصل إلى اتفاق مع فيكتور أوسيمين ونادي نابولي بشأن ضم اللاعب مجانا على سبيل الإعارة".وأضاف: "سيحصل أوسيمين على راتب صاف قدره 6 ملايين يورو عن موسم 2024-2025".وكان نابولي قد رفع اسم أوسيمين من قائمته، وسحب منه القميص رقم 9، بعد خروجه من حسابات المدرب أنطونيو كونتي، وضم البلجيكي روميلو لوكاكو.واهتمت أندية عدة بضم أوسيمين في الأسابيع الماضية من أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي والأهلي السعودي، لكن فترة الانتقالات الصيفية في أكبر الدوريات الأوروبية انتهت الأسبوع الماضي دون توصل أي نادي للاتفاق معه.كما تراجع الأهلي عن إتمام التعاقد مع أوسيمين، بعد طلب النيجيري إدراج شرط فسخ العقد حال توصله بعرض رسمي من أي فريق أوربي.وسجل أوسيمين 26 هدفا في موسم 2023 الذي شهد حصد نابولي للدوري الإيطالي، لكن مستواه كان مذبذبا باستمرار بسبب تعرضه للإصابات طوال مسيرته.واشتهر النيجيري ببراعته في ضربات الرأس، وسجل 76 هدفا في 133 مباراة بجميع المسابقات مع نابولي منذ انضمامه في صفقة قياسية بلغت 70 مليون يورو (77 مليون دولار) قبل أربع سنوات.