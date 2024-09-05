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أول تعليق ليونس محمود بعد فوز العراق على عُمان

رياضة

2024-09-05 | 17:18 2024-09-05T17:18:00+00:00
3,131 مشاهدة

علق النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود، على فوز المنتخب العراقي على نظيره العماني في البصرة.​

وقال محمود في كلمة له لعدد من القنوات الفضائية بينها السومرية، "كرة القدم فوز وخسارة والانطلاقات في البداية صعبة لكن استطعنا ان نحصل على ثلاث نقاط مهمة".
 
وأضاف "الكل رأى الرتم في الشوط الثاني انخفض بسبب الرطوبة العالية وحرارة الجو".
 
بدوره، قال عضو الاتحاد احمد الموسوي، "فوز صعب والمنتخب العماني صعب"، مستدركا بالقول "الاهم حصلنا على ثلاث نقاط ومباراة متوقعة تكون بهذا الشكل".
 
وتغلب المنتخب الوطني العراقي، مساء الأربعاء، على نظيره العماني بهدف نظيف في تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.
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