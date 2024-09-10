مباراة العراق والكويت اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

وتعادل الأزرق الكويتي في الجولة الأولى مع الأردن بهدف لمثله وهي نتيجة تعتبر إيجابية، في حين أن العراق حقق الانتصار بصعوبة على عُمان بهدف نظيف.لا شك أن إثارة الديربيات العربية ستحضر في هذه المواجهة المرتقبة، لا سيما وأن منتخب الكويت أثبت أنه لن يكون لقمة سائغة لأي فريق آخر في المجموعة ويؤمن بحظوظه في المنافسة على التأهل للمونديال رغم الفترة العصيبة التي مرّت على الكرة الكويتية بآخر 10 أعوام.موعد مباراة الكويت والعراق هو يوم الثلاثاء الموافق 10 أيلول/ سبتمبر 2024 في ملعب جابر في الكويت.وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت العراق والكويت ومكة المكرمة.يمكنك مشاهدة مباراة الكويت والعراق في تصفيات كأس العالم 2026 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" والكأس القطرية المشفرة، على أن يُذاع الديربي المرتقب عبر قناة beIN Sports HD 3 والكأس 6.سليمان عبد الغفورسامي الصانع - خالد إبراهيم - فهد الفاجري - سلطان العزيبعذبي شهاب - مهدي دشتي- رضا الهاني - احمد الضفيرييوسف ناصر - فيصل زايدوبدءاً من خط الدفاع، فإن المدرب كاساس قد يجري تعديلاً طفيفاً من خلال إشراك سعد ناطق في التشكيلة الأساسية بدلاً من زيد تحسين الذي قدم واحدة من أهم المباريات في مسيرته أمام عمان يوم الخميس الماضي.وكذلك فإن مركز الظهير الأيسر الذي يشغله حالياً ميرخاس دوسكي، فإن كاساس قد يقرر إشراك أحمد يحيى بدلاً منه، خصوصاً إذ ما أراد المدرب أن يحضّر للهجوم بشكل جيد على الرواق الأيسر لأسود الرافدين.في خط الوسط، ستختلف التشكيلة حسب التوقعات بزج اللاعب زيدان إقبال في مركز صانع الألعاب بدلاً من علي جاسم، خصوصاً أن كاساس يميل إلى منحه الراحة وعدم إشراكه أساسياً في المباراة ليستفيد من خدماته في الشوط الثاني.وتوجد فرصة أيضاً لمشاركة اللاعب أسامة رشيد في خط الوسط، خصوصاً مع الإرهاق الذي تعرض له أمجد عطوان في مباراة عمان، إلا أنه ما زال المفضل لدى كاساس لإمكاناته الدفاعية والجسمانية.في خط الهجوم يفاضل كاساس بين علي الحمادي ومهند علي "ميمي" بعد إصابة أيمن حسين وغيابه عن اللقاء، والأمر الأكيد بأن اللاعبين سيشاركان في المباراة ولكن علي الحمادي يحظى بالأفضلية ليبدأ أساسياً، وكذلك فإن كاساس يتفاءل بميمي عندما يشترك بديلاً لأنه عادة ما يكون حاسماً ويبذل كل ما لديه لتسجيل الأهداف. وكل هذا توقعات على انتظار التشكيلة الأساسية التي سيحددها المدرب كاساس.تجدر الإشارة إلى أن المنتخب العراقي سيرتدي القميص الأبيض الكامل في المباراة، فيما سيرتدي المنتخب الكويتي اللون الأزرق المعتاد.