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مباراة العراق والكويت اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

رياضة

2024-09-10 | 04:01
مباراة العراق والكويت اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
9,806 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

ستتجه أنظار الجماهير العربية من المحيط للخليج إلى ملعب جابر الأحمد الدولي لمتابعة الديربي الخليجي المرتقب بين منتخب العراق ومنتخب الكويت في الجولة الثانية من الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026.

وتعادل الأزرق الكويتي في الجولة الأولى مع الأردن بهدف لمثله وهي نتيجة تعتبر إيجابية، في حين أن العراق حقق الانتصار بصعوبة على عُمان بهدف نظيف.

لا شك أن إثارة الديربيات العربية ستحضر في هذه المواجهة المرتقبة، لا سيما وأن منتخب الكويت أثبت أنه لن يكون لقمة سائغة لأي فريق آخر في المجموعة ويؤمن بحظوظه في المنافسة على التأهل للمونديال رغم الفترة العصيبة التي مرّت على الكرة الكويتية بآخر 10 أعوام.

فيما يلي نستعرض معًا موعد مباراة الكويت والعراق في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة لها والمزيد من التفاصيل:

متى موعد مباراة الكويت والعراق في تصفيات كأس العالم 2026؟
موعد مباراة الكويت والعراق هو يوم الثلاثاء الموافق 10 أيلول/ سبتمبر 2024 في ملعب جابر في الكويت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت العراق والكويت ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت والعراق في تصفيات كأس العالم 2026
يمكنك مشاهدة مباراة الكويت والعراق في تصفيات كأس العالم 2026 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" والكأس القطرية المشفرة، على أن يُذاع الديربي المرتقب عبر قناة beIN Sports HD 3 والكأس 6.

وسيكون البث المباشر لمباراة الكويت والعراق متاحًا من خلال الاشتراك في تطبيق TOD أو خدمة beIN Connect.

التشكيل المتوقع للكويت ضد العراق
من المتوقع أن يخوض المنتخب الكويتي مواجهة العراق بالتشكيل الآتي:

تشكيلة الكويت ضد العراق: 4-4-2
سليمان عبد الغفور
سامي الصانع - خالد إبراهيم - فهد الفاجري - سلطان العزيب
عذبي شهاب - مهدي دشتي- رضا الهاني - احمد الضفيري
يوسف ناصر - فيصل زايد

تشكيلة المنتخب العراقي المتوقعة ضد الكويت:
حراسة المرمى: جلال حسن.

خط الدفاع: حسين علي، ريبين سولاقا، سعد ناطق، ميرخاس دوسكي.

خط الوسط: أمير العماري، أمجد عطوان، زيدان إقبال، إبراهيم بايش، يوسف أمين.

خط الهجوم: علي الحمادي

وبدءاً من خط الدفاع، فإن المدرب كاساس قد يجري تعديلاً طفيفاً من خلال إشراك سعد ناطق في التشكيلة الأساسية بدلاً من زيد تحسين الذي قدم واحدة من أهم المباريات في مسيرته أمام عمان يوم الخميس الماضي.

وكذلك فإن مركز الظهير الأيسر الذي يشغله حالياً ميرخاس دوسكي، فإن كاساس قد يقرر إشراك أحمد يحيى بدلاً منه، خصوصاً إذ ما أراد المدرب أن يحضّر للهجوم بشكل جيد على الرواق الأيسر لأسود الرافدين.

في خط الوسط، ستختلف التشكيلة حسب التوقعات بزج اللاعب زيدان إقبال في مركز صانع الألعاب بدلاً من علي جاسم، خصوصاً أن كاساس يميل إلى منحه الراحة وعدم إشراكه أساسياً في المباراة ليستفيد من خدماته في الشوط الثاني.

وتوجد فرصة أيضاً لمشاركة اللاعب أسامة رشيد في خط الوسط، خصوصاً مع الإرهاق الذي تعرض له أمجد عطوان في مباراة عمان، إلا أنه ما زال المفضل لدى كاساس لإمكاناته الدفاعية والجسمانية.

في خط الهجوم يفاضل كاساس بين علي الحمادي ومهند علي "ميمي" بعد إصابة أيمن حسين وغيابه عن اللقاء، والأمر الأكيد بأن اللاعبين سيشاركان في المباراة ولكن علي الحمادي يحظى بالأفضلية ليبدأ أساسياً، وكذلك فإن كاساس يتفاءل بميمي عندما يشترك بديلاً لأنه عادة ما يكون حاسماً ويبذل كل ما لديه لتسجيل الأهداف. وكل هذا توقعات على انتظار التشكيلة الأساسية التي سيحددها المدرب كاساس.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب العراقي سيرتدي القميص الأبيض الكامل في المباراة، فيما سيرتدي المنتخب الكويتي اللون الأزرق المعتاد.
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مباراة العراق والكويت اليوم

الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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