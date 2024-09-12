اللاعبون العراقيون يغيبون عن التشكيل المثالي في تصفيات آسيا لكأس العالم

ولعب بعض اللاعبين العرب دورًا بارزًا في إحراز منتخباتهم للفوز في الجولة الثانية من التصفيات المونديالية، والمؤهلة إلى البطولة التي ستحتضنها الولايات المتحدة
الأمريكية وكندا والمكسيك.
حضور عربي بارز ضمن التشكيل المثالي في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026
وسجل 4 نجوم عرب حضورهم ضمن التشكيل المثالي للجولة الثانية من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 والتي أقيمت هذا الأسبوع، ويتقدمهم نجم المنتخب الأردني ولاعب خط الهجوم يزن النعيمات.
وضم التشكيل المختار من طرف موقع "سوفا سكور" المتخصص في الأرقام والإحصائيات 11 لاعبًا، أفضلهم كان النعيمات الذي نال تقييم 9 من 10، شأنه شأن هيديماسا موريتا نجم منتخب اليابان.
وحصل نجم نادي
العربي القطري النعيمات على هذا التقييم العالي، بعد تسجيله هدفَين في مباراة منتخب بلاده الأردن ضد فلسطين، وإسهامه في فوزه بنتيجة (1-3).
أما النجم العربي الثاني الذي سجل حضوره في التشكيل المثالي للجولة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 المنتظر أن تستضيفها 3 دول، فكان
محمود مرضي نجم نادي الحسين
إربد الأردني الذي كان "موزعًا للهدايا" في مباراة منتخب "النشامى" ضد فلسطين بتقديمه 3 تمريرات حاسمة كاملة لزملائه جاءت عن طريقها 3 أهداف، لينال تقييم 8.7 من 10.
ونال أكرم عفيف نجم منتخب قطر تقييم 8.7 من 10 كذلك، وذلك بعدما أسهم في عودة "العنابي" بالتعادل (2-2) من ملعب كوريا
الشمالية إثر تسجيله ركلة جزاء، ليضمن هو الآخر حضوره في التشكيل المثالي.
واللاعب العربي الآخر الذي حضر في التشكيل، كان حسن كادش مدافع المنتخب السعودي بحصوله أيضًا على تقييم 8.7 بعد تألقه في مباراة "الأخضر" ضد مضيفه الصيني.
وكان
المنتخب السعودي متأخرًا في النتيجة
بهدف دون مقابل ضد الصين، ليزيد طرد لاعبه محمد
كنو من معاناته أكثر فأكثر، ولكن زميله كادش تخلى عن صفة المدافع، وتحول نحو هز شباك المنافس، ليسجل هدفين اثنين قاد بهما منتخب بلاده للفوز بنتيجة (1-2)، لينقذ بذلك
مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني من ورطة حقيقية.