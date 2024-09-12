اللاعبون العراقيون يغيبون عن التشكيل المثالي في تصفيات آسيا لكأس العالم

🎖 تشكيل سوفاسكور المثالي للمرحلة الثانية من دور مجموعات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 🌏 pic.twitter.com/F3bbCg6iCm — SofascoreAR (@SofaScoreARB) September 11, 2024

ولعب بعض اللاعبين العرب دورًا بارزًا في إحراز منتخباتهم للفوز في الجولة الثانية من التصفيات المونديالية، والمؤهلة إلى البطولة التي ستحتضنها الأمريكية وكندا والمكسيك.وسجل 4 نجوم عرب حضورهم ضمن التشكيل المثالي للجولة الثانية من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 والتي أقيمت هذا الأسبوع، ويتقدمهم نجم المنتخب الأردني ولاعب خط الهجوم يزن النعيمات.وضم التشكيل المختار من طرف موقع "سوفا سكور" المتخصص في الأرقام والإحصائيات 11 لاعبًا، أفضلهم كان النعيمات الذي نال تقييم 9 من 10، شأنه شأن هيديماسا موريتا نجم منتخب اليابان.وحصل نجم العربي القطري النعيمات على هذا التقييم العالي، بعد تسجيله هدفَين في مباراة منتخب بلاده الأردن ضد فلسطين، وإسهامه في فوزه بنتيجة (1-3).أما النجم العربي الثاني الذي سجل حضوره في التشكيل المثالي للجولة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 المنتظر أن تستضيفها 3 دول، محمود مرضي نجم إربد الأردني الذي كان "موزعًا للهدايا" في مباراة منتخب "النشامى" ضد فلسطين بتقديمه 3 تمريرات حاسمة كاملة لزملائه جاءت عن طريقها 3 أهداف، لينال تقييم 8.7 من 10.ونال أكرم عفيف نجم منتخب قطر تقييم 8.7 من 10 كذلك، وذلك بعدما أسهم في عودة "العنابي" بالتعادل (2-2) من ملعب الشمالية إثر تسجيله ركلة جزاء، ليضمن هو الآخر حضوره في التشكيل المثالي.واللاعب العربي الآخر الذي حضر في التشكيل، كان حسن كادش مدافع المنتخب السعودي بحصوله أيضًا على تقييم 8.7 بعد تألقه في مباراة "الأخضر" ضد مضيفه الصيني.المنتخب السعودي متأخرًا في بهدف دون مقابل ضد الصين، ليزيد طرد لاعبه كنو من معاناته أكثر فأكثر، ولكن زميله كادش تخلى عن صفة المدافع، وتحول نحو هز شباك المنافس، ليسجل هدفين اثنين قاد بهما منتخب بلاده للفوز بنتيجة (1-2)، لينقذ مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني من ورطة حقيقية.