برشلونة يتلقى صدمة من العيار الثقيل

ووقع داني أولمو، الفائز مع منتخب بلاده بلقب يورو 2024 مع على عقد يمتد حتى صيف 2030.وكانت رابطة "الليغا" أعلنت الخميس، رفع سقف الرواتب الخاص بنادي من 204 ملايين يورو إلى 426 مليون يورو.وذكرت صحيفة "ماركا"، أنه رغم قرار رابطة "الليغا" زيادة سقف الرواتب الخاص لفريق هذا الموسم، إلا أن النادي الكتالوني لن يتحرك خارج إطار قاعدة 1 مقابل 1 لقيد لاعبيه في القائمة.وأضافت أنه إذا لم ينجح في تسوية أوضاعه المالية قبل حلول يناير المقبل، فلن يتمكن من الاعتماد على أولمو منذ بداية العام الجديد 2025.وانضم داني أولمو (26 عاما) إلى صفوف قادما من فريق لايبزيغ الألماني في الأيام من الانتقالات الصيفية 2024، وتم قيده في قائمة الفريق مكان المدافع الدنماركي أندريس كريستنسن الذي يغيب للإصابة لما يزيد عن ثلاثة أشهر.وتألق داني أولمو في انطلاقة مع حيث سجل هدفين في مباراتي رايو فاليكانو وبلد الوليد.