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برشلونة يتلقى صدمة من العيار الثقيل

رياضة

2024-09-12 | 11:20
برشلونة يتلقى صدمة من العيار الثقيل
3,636 مشاهدة

فجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مهاجم فريق برشلونة، داني أولمو، المنضم إلى صفوف العملاق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ووقع داني أولمو، الفائز مع منتخب بلاده بلقب يورو 2024 مع برشلونة على عقد يمتد حتى صيف 2030.

وكانت رابطة الدوري الإسباني "الليغا" أعلنت اليوم الخميس، رفع سقف الرواتب الخاص بنادي برشلونة من 204 ملايين يورو إلى 426 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "ماركا"، أنه رغم قرار رابطة "الليغا" زيادة سقف الرواتب الخاص لفريق برشلونة هذا الموسم، إلا أن النادي الكتالوني لن يتحرك خارج إطار قاعدة 1 مقابل 1 لقيد لاعبيه في القائمة.

وأضافت أنه إذا لم ينجح برشلونة في تسوية أوضاعه المالية قبل حلول يناير المقبل، فلن يتمكن من الاعتماد على أولمو منذ بداية العام الجديد 2025.

وانضم داني أولمو (26 عاما) إلى صفوف برشلونة قادما من فريق لايبزيغ الألماني في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية 2024، وتم قيده في قائمة الفريق مكان المدافع الدنماركي أندريس كريستنسن الذي يغيب للإصابة لما يزيد عن ثلاثة أشهر.

وتألق داني أولمو في انطلاقة مشواره مع برشلونة حيث سجل هدفين في مباراتي رايو فاليكانو وبلد الوليد.
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