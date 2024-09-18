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بعمر 59 عاماً.. إيطاليا تودع ملك الليالي الساحرة "توتو"

رياضة

2024-09-18 | 10:47
بعمر 59 عاماً.. إيطاليا تودع ملك الليالي الساحرة &quot;توتو&quot;
505 مشاهدة

ودعت إيطاليا نجم منتخبها الأسطوري السابق سالفاتوري سكيلاتشي (الأربعاء)، عن عمر ناهز 59 عاما بعد صراع مع مرض سرطان القولون.

وأعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي وفاة مهاجمه السابق سالفاتوري، أحد نجوم كأس العالم 1990، والذي سبق له أيضا اللعب في يوفنتوس.

وكانت تقارير إعلامية إيطالية أكدت أن سكيلاتشي، الذي ولد في مدينة باليرمو في صقلية ونقل إلى مستشفى هناك، كان يعاني من سرطان القولون، وقام بإجراء عمليتين للتعافي منه، لكن المرض هاجمه بقوة من جديد، قبل أن ينتصر عليه.
كان سكيلاتشي قاد إيطاليا للمركز الثالث في كأس العالم 1990، وفاز بالحذاء الذهبي كهداف للبطولة بفضل أهدافه الستة، كما توج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب متفوقا على أسطورة منتخب الأرجنتين دييغو مارادونا، وتم اختياره لاحقا وصيفا لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 1990 خلف قائد منتخب ألمانيا لوثر ماتيوس.

حرصت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، على توديه سكيلاتشي عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، حيث كتبت: "رحل عن عالمنا اليوم أيقونة في كرة القدم.. تربع على قلوب الإيطاليين وعشاق كرة القدم حول العالم".

وأضافت "سالفاتوري سكيلاتشي، المعروف لدى الجميع باسم توتو، مهاجم منتخبنا الوطني الساحر في كأس العالم 1990.. شكرا لك على المشاعر التي منحتنا إياها، لأنك جعلتنا نحلم ونحتفل ونلوح بعلمنا الوطني.. وداعا أيها البطل".

وقال ناديه الأسبق يوفنتوس في بيان: "وقعنا جميعا في حب توتو على الفور من خلال حماسه وشغفه ومسيرته الرائعة.. كنا محظوظين بما يكفي لوجوده بعد صيف 1990 المذهل.. إيطاليا كلها عشقته".

أشاد لورينزو كاسيني، رئيس رابطة الدوري الإيطالي، بالراحل سكيلاتشي، وقال إنه كان بطلا أضاء "سماء الليالي الساحرة" لإيطاليا عام 1990، مضيفا: "شغفه بالوصول إلى أعلى المستويات في كرة القدم سيظل دائما مصدر إلهام للكثير من الشبان الذين يسعون لتحقيق حلمهم باللعب في الدوري الإيطالي".

بينما قال غابرييل غرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إن سكيلاتشي كان رمزا للإرادة القوية، مضيفا: "هذه الروح التي لا تقهر هي بالتحديد التي ستجعله خالدا".

بزغ نجم سكيلاتشي الملقب بـ"توتو" متأخرا، حيث قضى سنواته الأولى مع فريق ميسينا المنتمي لصقلية في الدرجات الأدنى للدوري الإيطالي، وتوج هدافا لدوري الدرجة الثانية في موسم 1988-1989، لينتقل إلى يوفنتوس.

وساعد سكيلاتشي نادي "السيدة العجوز" على الفوز بكأس إيطاليا وكأس الاتحاد الأوروبي في موسم 1989-1990 قبل أن يفوز بكأس الاتحاد الأوروبي مجددا بعد 4 سنوات مع إنتر ميلان.

وأصبح سكيلاتشي أول لاعب إيطالي يحترف في الدوري الياباني ليفوز بلقب المسابقة هناك مع ناديه جوبيلو ايواتا في عام 1997، قبل أن يعتزل كرة القدم في 1999.

وعلى الصعيد الدولي، مثل الراحل منتخب إيطالي في 14 مباراة، نصفها في مونديال 90، وسجل له 7 أهداف بينها 6 توج بها هدافا لكأس العالم المذكورة، التي لم يخض أي بطولة كبرى غيرها مع الآزوري.
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توتو

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