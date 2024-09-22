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الكشف عن حقيقة حرمان منتخب "الفراعنة" من المشاركة في مونديال 2026

رياضة

2024-09-22 | 10:38
الكشف عن حقيقة حرمان منتخب &quot;الفراعنة&quot; من المشاركة في مونديال 2026
المصدر:
وكالات
1,626 مشاهدة

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاحد، عن حقيقة التقارير التي زعمت إمكانية حرمان منتخب "الفراعنة" من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، بسبب نزاع مالي مع الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

وقال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، وليد العطار، إن "هناك نزاعا أمام "الفيفا" بين شركة سويسرية والاتحاد المصري لكرة القدم، لكن "موقفنا سليم وما يتردد عن استبعاد منتخب مصر من كأس العالم غير صحيح".

وجاء الرد المصري، بعدما كشفت تقارير صحفية سويسرية، عن أزمة مالية تواجه الاتحاد المصري مع إحدى الشركات التي نظمت مباريات للمنتخب الأول لكرة القدم، وتهدد بشكل مباشر مشاركته في بطولات الاتحاد الدولي، ومنها مونديال كرة القدم.

وأفادت صحيفة "بليك" السويسرية، بأن الاتحاد المصري يواجه عقوبات من "الفيفا" بسبب عدم سداد مستحقات مالية للشركة السويسرية، نظير تنظيمها مباريات له.

ويواجه الاتحاد المصري ديونا متراكمة لشركة سويسرية منذ كانون الاول 2023، وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم، غرامات مالية على الاتحاد المصري بسبب عدم سداد الديون، مع تحديد مهلة زمنية لسدادها.

ووفقا للتقارير، ففي حال عدم سداد الديون، سيواجه الاتحاد المصري خطر الإيقاف عن المشاركة في البطولات الدولية، بما في ذلك كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم المزمع إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا صيف العام 2026.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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