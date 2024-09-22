الكشف عن حقيقة حرمان منتخب "الفراعنة" من المشاركة في مونديال 2026

وقال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، وليد العطار، إن "هناك نزاعا أمام "الفيفا" بين سويسرية والاتحاد المصري لكرة القدم، لكن "موقفنا سليم وما يتردد عن استبعاد منتخب مصر من كأس العالم غير صحيح".وجاء الرد المصري، بعدما كشفت تقارير صحفية سويسرية، عن أزمة مالية تواجه المصري مع إحدى الشركات نظمت مباريات للمنتخب الأول لكرة القدم، وتهدد بشكل مباشر مشاركته في بطولات الدولي، ومنها مونديال كرة القدم.وأفادت صحيفة "بليك" السويسرية، بأن المصري يواجه عقوبات من "الفيفا" بسبب عدم سداد مستحقات مالية للشركة السويسرية، نظير تنظيمها مباريات له.ويواجه المصري ديونا متراكمة لشركة سويسرية منذ الاول 2023، وفرض الدولي لكرة القدم، غرامات مالية على المصري بسبب عدم سداد الديون، مع تحديد مهلة زمنية لسدادها.ووفقا للتقارير، ففي حال عدم سداد الديون، سيواجه المصري خطر الإيقاف عن المشاركة في البطولات الدولية، بما في ذلك كأس العالم 2026.ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم المزمع إقامتها في المتحدة والمكسيك وكندا صيف العام 2026.