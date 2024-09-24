سيكون أفضل لاعب في العالم.. فليك يعلق على مستوى يامال

قال فليك في المؤتمر الصحفي للمباراة: "الحارس البديل إيناكي بينا يقدم عملا جيدا للغاية، ومحترف للغاية. من الصعب أن تكون حارس مرمى ثانٍ، لكنه مستعد للعب ونحن نثق به. لكن علينا أن نناقش فكرة التعاقد مع حارس مرمى إضافي".وعن استعدادات الفريق لمباراة خيتافي، علق فليك: "سيتعين علينا القيام بأشياء مختلفة عن مباراة فياريال، كل مباراة لها ظروفها الخاصة، وعلينا أن نتكيف مع خطة اللعب. نأمل أن نستمر على هذا الأداء غدا".وحول مستوى المهاجم ليفاندوفسكي الذي سجل 6 أهداف حتى الآن، أضاف فليك: "لست متفاجئا بأدائه. نعلم أنه على تقديم أداء ممتاز، ويحتاج إلى لاعبين يرافقونه في الهجوم. نريد أن نقدم مستوى مميزًا لجماهيرنا، خاصة مع عودتنا للعب في ملعبنا".وتطرق فليك أيضا إلى إمكانية إراحة لامين يامال، قائلا: "لدينا جميع البيانات الخاصة باللاعبين، وفي الوقت لا يحتاج لامين إلى الراحة. ما يقدمه هذا الموسم مذهل وعلينا الحفاظ على هذا الأداء".كما تحدث عن حماية يامال من تدخلات المنافسين: "من المهم أن نعتني باللاعبين من نوعية لامين. حتى الآن، الحكام قاموا بدورهم عندما عرقل المنافسون لامين، وقد حصلوا على البطاقات الصفراء. نحن نراقب الوضع ونرى ما سيفعله الحكام في المستقبل".وواصل: "الجودة لا تتعلق بالعمر. يمكن أن يكون أفضل لاعب في مستقبلاً، وهذا أمر مؤكد".وبالحديث عن مدافعي الفريق كوندي وإينيجو مارتينيز، قال فليك: "فكرنا في بعض التناوب، لكن كوندي في أفضل حالاته. سأناقش وضع إينيجو غدًا".وتطرق المدرب إلى تحليل الأداء في مباراة قائلاً: "لقد حللنا المباراة السابقة وهناك العديد من الأشياء التي يجب تحسينها. لم نصل بعد إلى ما نطمح إليه، ودائمًا يمكننا أن نتحسن".أما عن حالة المدافع رونالد أراوخو، فأكد فليك: "إنه في حالة جيدة. لا أعلم متى سيعود بالضبط، لكنه يعمل بجد وأراه سعيدًا ومتحمسًا. نحن بحاجة إليه، إنه قائد في الفريق".وأكمل فليك حديثه بالإشادة بلاعب الفريق رافينيا، قائلاً: "لم يفاجئني ما يقدمه. إنه يبذل قصارى جهده من أجل الفريق، ويضيف أجواء مرحة في الملابس. لديه الثقة الكاملة من المدرب وهذا الأهم".واختتم: "آمل ألا يكون الوحيد الذي يشعر بهذه الثقة. لدي ثقة في جميع اللاعبين، وهناك أجواء رائعة في الفريق مع أفكار واضحة حول كيفية اللعب".