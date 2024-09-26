أين وصل صراع إدارة الزوراء واللجنة الأولمبية العراقية؟

وكانت اللجنة الأولمبية العراقية، قد قررت نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، حل إدارة برئاسة وتشكيل هيئة إدارية مؤقتة للنادي للمرة الثانية، بعدما قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي، إبطال عمل الهيئة الأولى لعدم قانونية تشكيلها.وينظر مركز التحكيم والتسوية الرياضي العراقي، حالياً في قضية نادي الزوراء، خصوصاً أن الأخير قدم طعناً استئنافياً بقرار حل الهيئة الإدارية الصادر من اللجنة الأولمبية العراقية، حيث وصلت القضية إلى مراحلها النهائية وسيصدر القرار الحاسم بشأن قانونية إدارة من عدمها منتصف الأسبوع المقبل.مشكلة لم تؤثر فقط على العلاقة بين إدارته والأولمبية العراقية فحسب بل أثرت على عمل اللجنة الأولمبية وعلاقتها مع العراقي لكرة القدم، إذ أبدت الأولمبية انزعاجها من تعامل مع إدارة النوارس برئاسة وتجاهل الهيئة المؤقتة المشكلة من قبل اللجنة، بحسب winwin.كما أن التوتر في العلاقة بين اللجنة الأولمبية والاتحاد العراقي، دفع الأخير إلى إصدار بيان توضيحي أكد فيه بأنه يتعامل وفق القانون، فإدارة ما زالت تتمتع بالشرعية القانونيّة، إذ إن وقوع الطعن الاستئنافي يؤخر تنفيذ القرار لغاية حسم القضية نهائياً استناداً إلى أحكام المادة (53/ أولاً) من قانون التنفيذ العراقيّ رقم (45) لسنة 1980.إدارة النوارس برئاسة ما زالت متفائلة بكسب القضية مرة أخرى بعدما كسبتها في الجولة الأولى، لكن رغم ذلك فإن إدارة ستقوم بإجراء انتخابات جديدة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لكن اللجنة الأولمبية لا تنوي تأييد هذه الانتخابات وتصر على قرار حل الهيئة الإدارية.لكن جهات حاولت التوسط بين الطرفين من أجل تشكيل هيئة إدارية جديدة تضم عدداً من إدارة وعددًا من الهيئة المؤقتة الجديدة، لكن هذا المقترح تم رفضه من الجانبين وبالتالي سيكون قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي هو الفيصل، كما أن إدارة ستلجأ إلى المحاكم الدولية في حال لم يكن قرار المركز لصالحها.وكان فريق لكرة القدم، قد استهل موسمه في دوري نجوم بالفوز على مضيفه بهدف نظيف رغم المشكلات الإدارية التي يعاني منها.