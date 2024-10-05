متى يكتمل ملعب السنبلة في العراق؟ (صور)

ويمتلك مجموعة من الملاعب المميزة التي تشهد احتضان مباريات دولية عليها مثل ملعب البصرة الدولي وملعب كربلاء الدولي وملعب فرانسوا حريري وملعب المدينة الدولي في .وقال وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع في بيان مؤخراً: "إن مشروع ملعب السنبلة في محافظة الديوانية، يشهد تسارعاً في مستوى العمل وعلى مختلف الأصعدة وهو ما يعطينا مؤشراً جيداً ضمن جدول الأعمال المتفق عليه مع الشركة المنفذة"، مبيناً أن أكثر من 300 عامل يعملون في المشروع ونطمح لزيادة العدد، لنضمن تسارع وتيرة العمل وافتتاح الملعب في الوقت المطلوب.وأشار المبرقع قائلاً: "الملعب الرئيسي يقع ضمن البرنامج الحكومي، والحكومة والوزارة لديهم جدية تامة لأجل أن يكتمل العمل فيه، على أن يفتتح بكامل منشآته في نهاية عام 2025 تقريباً وربما أقل من هذه المدة، لينضم إلى سلسلة ملاعبنا الكبرى، ويكون محطة مهمة تكتمل جماليتها بهتافات الجماهير وحضورها الراقي في مختلف المناسبات الرياضية".وتابع المبرقع: "أشرنا إلى بعض الملاحظات الخاصة بالملعب وبعضها موجود بسبب قدمه، ووجهنا الكوادر الهندسية والشركة المنفذة بضرورة معالجتها وتجاوزها بما يضمن مشروعاً عالي الجودة وبهي الطلة، لكون الجماهير في الديوانية يستحقون كل شيء يصب في مصلحة محافظتهم".وأوضح: "الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظ، لأجل بحث موضوع تعبيد الطريق الرئيسي المؤدي إلى الملعب فضلاً عن تجهيز خطوط إمداد الماء والكهرباء والمجاري للمدينة الرياضية كافة".هذا وتضم المدينة الرياضية في الديوانية ملعباً رئيساً سعة 30 ألف متفرج، وملعبين للتدريب سعة 2000 متفرج و500 متفرج، وفندق سعة 75 غرفة، ونسبة الإنجاز في الملعب تصل إلى 71%، وفي عموم المدينة الرياضية تصل إلى نحو 51 %.وتأتي هذه الخطوات ضمن توجهات تطوير البنى التحتية في العراق، لتكون ملاعبه متاحة لإقامة المباريات الدولية، خصوصاً أن الاتحاد يعمل حالياً على إزالة الحظر عن بقية المدن، كون الاتحاد الدولي يعتمد على إقامة المباريات في البصرة وكربلاء وأربيل.