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كاساس "قلق" قبل مباراتي فلسطين وكوريا الجنوبية.. ما القصة؟

رياضة

2024-10-05 | 07:07
كاساس &quot;قلق&quot; قبل مباراتي فلسطين وكوريا الجنوبية.. ما القصة؟
2,223 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أبدى مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس انزعاجه الكبير من الفوضى التي تحدث في فريقه قبل بدء النافذة الجديدة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويستعد المنتخب العراقي لمواجهة نظيره الفلسطيني، يوم الخميس المقبل على ملعب البصرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات، فيما سيلاقي نظيره الكوري الجنوبي في الخامس عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي في سول.

قائمة اللاعبين الرسمية التي سبق وأن أعلن عنها المدرب كاساس تغيرت ملامحها بشكل كبير، خصوصًا بعد المشكلات والإصابات التي ظهرت فجأة على السطح، من دون تخطيط مسبق أو إنذار سابق، حيث تسبب هذا الأمر بالإرباك للكادر التدريبي للفريق العراقي الذي كان يبحث عن وجود جميع اللاعبين.

إنزعاج وقلق من كاساس قبل مباراتي فلسطين وكوريا الجنوبية
أبدى كاساس انزعاجه الكبير بعد تأكيد غياب لاعبين اثنين عن صفوف فريقه، حيث سيغيب بشكل رسمي المهاجم علي الحمادي الذي تجددت إصابته مع فريقه إبسويتش تاون، كما سيغيب اللاعب منتظر ماجد لاعب هاماربي للإصابة أيضًا، وهذان الغيابان لم يكونا في الحسبان إطلاقًا، خصوصًا وأن المدرب كان يحاول منح اللاعبين دقائق كبيرة في مباراة فلسطين المقبلة، بحسب winwin.

وبدأ المدرب الإسباني يشعر بالقلق من الوضع الحالي الذي وصفه بالفوضوي، فعلى الرغم من أن اللاعبين الذين سيغيبون هم في قائمة البدلاء، إلا أن كاساس أبدى انزعاجه بسبب عدم الجاهزية التامة للاعبين الأساسيين، إذ يرى المدرب بأنه سيكون بحاجة ماسة إلى كل اللاعبين لمواجهة أي طارئ، لا سيما وأن ظروف المباريات في التصفيات لا يمكن حسمها أو توقعها.

وقرر كاساس إضافة اللاعبين حسن رائد من الشرطة العراقي، وأمين الحموي المحترف في صفوف ساندفيكن السويدي، إلى القائمة النهائية المستدعاة لمواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية.
 
وعلى الرغم من أن اللاعب حسن رائد يلعب في مركز الظهير الأيسر، وهو مركز مغاير للاعب منتظر ماجد، إلا أن المدرب الإسباني لديه عدة خطط من بينها اعتماد أحد الظهيرين (أحمد يحيى وميرخاس دوسكي) لمركز قلب الدفاع لتعويض غياب اللاعب ريبين سولاقا، الذي تعرض للطرد في مباراة العراق والكويت.
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كاساس "قلق"

مباراتي فلسطين وكوريا الجنوبية

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