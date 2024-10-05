كاساس "قلق" قبل مباراتي فلسطين وكوريا الجنوبية.. ما القصة؟

ويستعد المنتخب لمواجهة نظيره الفلسطيني، يوم الخميس المقبل على ملعب البصرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات، فيما سيلاقي نظيره الكوري الجنوبي في الخامس عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي في سول.قائمة اللاعبين الرسمية التي سبق وأن أعلن عنها المدرب كاساس تغيرت ملامحها بشكل كبير، خصوصًا بعد المشكلات والإصابات التي ظهرت فجأة على السطح، من دون تخطيط مسبق أو إنذار سابق، حيث تسبب هذا الأمر بالإرباك للكادر التدريبي للفريق الذي كان يبحث عن وجود جميع اللاعبين.أبدى كاساس انزعاجه الكبير بعد تأكيد غياب لاعبين اثنين عن صفوف فريقه، حيث سيغيب بشكل رسمي المهاجم علي الحمادي الذي تجددت إصابته مع فريقه إبسويتش تاون، كما سيغيب اللاعب منتظر ماجد لاعب هاماربي للإصابة أيضًا، وهذان الغيابان لم يكونا في الحسبان إطلاقًا، خصوصًا وأن المدرب كان يحاول منح اللاعبين دقائق كبيرة في مباراة فلسطين المقبلة، بحسب winwin.وبدأ المدرب الإسباني يشعر بالقلق من الوضع الحالي الذي وصفه بالفوضوي، فعلى الرغم من أن اللاعبين الذين سيغيبون هم في قائمة البدلاء، إلا أن كاساس أبدى انزعاجه بسبب عدم الجاهزية التامة للاعبين الأساسيين، إذ يرى المدرب بأنه سيكون بحاجة ماسة إلى كل اللاعبين لمواجهة أي طارئ، لا سيما وأن ظروف المباريات في التصفيات لا يمكن حسمها أو توقعها.وقرر كاساس إضافة اللاعبين حسن رائد من الشرطة العراقي، وأمين الحموي المحترف في صفوف ساندفيكن السويدي، إلى القائمة النهائية المستدعاة لمواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية.