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هل سيشارك "أيمن حسين" في المواجهتين المقبلتين للمنتخب العراقي؟
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
يخضع نجم خط هجوم المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم أيمن حسين، اليوم الاثنين، لفحص أخير في العاصمة القطرية الدوحة، لتحديد مدى جاهزيته للاشتراك في المواجهتين المقبلتين لأسود الرافدين مع فلسطين وكوريا الجنوبية، يومي العاشر والخامس عشر من تشرين الأول الحالي، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وقال المنسق الإعلامي للمنتخب محمد عماد، إن الجهاز الفني على تواصل مستمر مع أيمن حسين، ويأمل أن تثبت الفحوصات الطبية جاهزيته للاشتراك في المباراتين المرتقبتين.
وفي سياق متصل، أوضح محمد، أن وفد المنتخب توجه مساء أمس إلى محافظة البصرة، بينما ستكتمل الصفوف بالتحاق اللاعبين المحترفين اليوم الاثنين، ليتم بعد ذلك الشروع بالتحضيرات الفنية والخططية للقاء فلسطين الذي سيحتضنه ملعب البصرة الدولي.
وختم محمد حديثه بالإشارة إلى أن المدرب خيسوس كاساس، قرر توجيه الدعوة لمدافع النجف علي فائز، ليعوض غياب لاعب الشرطة حسن رائد الذي تعرض للإصابة في لقاء فريقه الأخير أمام الطلبة.
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