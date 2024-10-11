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تصفيات كأس العالم.. ما هي مكاسب المنتخب العراقي من الفوز على فلسطين؟

رياضة

2024-10-11 | 02:44
تصفيات كأس العالم.. ما هي مكاسب المنتخب العراقي من الفوز على فلسطين؟
2,323 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

نجح منتخب العراق في تحقيق الفوز على نظيره الفلسطيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتواجه المنتخبان على ملعب البصرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة من التصفيات بحضور جماهيري بلغ نحو 45 ألف مشجع. واستطاع أيمن حسين، أن يسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 بعد مجهود فردي رائع، تبعه تسديدة يسارية استقرت في أسفل الزاوية اليمنى للمنتخب الفلسطيني.

وبفوزه اليوم، حقق المنتخب العراقي 3 مكاسب من المباراة نستعرضها في سياق التقرير التالي.

*فوز اقتصادي لمنتخب العراق
تمكن المنتخب العراقي من تحقيق الفوز بأقل الأضرار والتكاليف والإصابات، خصوصاً وإن الفريق تنتظره مباراة مهمة وصعبة أمام نظيره الكوري الجنوبي وعلى أرض الأخير يوم الثلاثاء المقبل.

على الرغم من إن النتيجة انتهت بهدف يتيم، لكن المنتخب العراقي لم يستنزف جهود لاعبيه المهمين وعلى وجه التحديد علي جاسم ويوسف أمين وأيمن حسين، إذ قرر كاساس استبدالهم في توقيتات متباينة لحمايتهم من الإصابة والإرهاق.

"كلين شيت" ثالث
حارس مرمى المنتخب العراقي جلال حسن، استطاع وللمباراة الثالثة على التوالي أن يحافظ على نظافة شباكه "كلين شيت" في تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة للمونديال.

الدفاع العراقي ظهر بشكل أكثر تنظيماً مع وجود الثنائي مناف يونس وزيد تحسين إلى جانب الظهيرين حسين علي وميرخاس دوسكي، لينجح كاساس في تعويض غياب اللاعب ريبين سولاقا "المحروم" بسبب الطرد الذي تعرض له أمام الكويت في المباراة السابقة.

عودة أيمن حسين
أكد أيمن حسين مرة أخرى بأنه اللاعب الأهم والأخطر في المنتخب العراقي، فمع عودته عادت انتصارات العراق في التصفيات، خصوصاً وإن فريقه عانى كثيراً في مباراة الكويت السابقة لغيابه عن صفوف الأسود.

أيمن حسين لعب حتى الدقيقة 88، على الرغم من إنها المباراة الأولى له منذ الخامس من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لكن حسين كان جاهزاً وفي الموعد وتمكن من تسجيل هدف اللقاء الوحيد بعد عدة محاولات.

وبهذا الفوز وصل رصيد العراق إلى النقطة السابعة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية متخلفاً بفارق الأهداف عن منافسه الكوري الجنوبي قبل لقاء المنتخبين المرتقب يوم الثلاثاء المقبل.
المصدر: winwin
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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مكاسب المنتخب العراقي

الفوز على فلسطين

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