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أوزيل يفضل هذا النجم على ميسي ورونالدو

رياضة

2024-10-16 | 09:31
أوزيل يفضل هذا النجم على ميسي ورونالدو
452 مشاهدة

فضل الألماني مسعود أوزيل، النجم السابق لريال مدريد وآرسنال، أحد اللاعبين على ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، وكريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي.

ونشر فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس"، فيديو لأوزيل في مؤتمر صحفي، عندما سأله أحد الحضور "ميسي أم رونالدو؟".

وأجاب مسعود أوزيل على السؤال، قائلا: "أردا جولر" لينال تصفيق كل الحاضرين في المؤتمر الصحفي.

يذكر أن أوزيل يعود إلى أصول تركية، كما أنه سبق أن زامل أردا جولر في صفوف فنربخشة التركي.

ويعاني جولر حاليا للحصول على فرصة المشاركة بانتظام في المباريات مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي.
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