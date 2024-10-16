أوزيل يفضل هذا النجم على ميسي ورونالدو

ونشر فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس"، لأوزيل في مؤتمر صحفي، عندما سأله أحد الحضور "ميسي أم رونالدو؟".وأجاب أوزيل على السؤال، قائلا: "أردا جولر" لينال تصفيق كل الحاضرين في الصحفي.يذكر أن أوزيل يعود إلى أصول تركية، كما أنه سبق أن زامل أردا جولر في صفوف فنربخشة التركي.ويعاني جولر حاليا للحصول على فرصة المشاركة بانتظام في المباريات مع خلال الموسم الحالي.