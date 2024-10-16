أوزيل يفضل هذا النجم على ميسي ورونالدو

توخيل بعد توليه تدريب المنتخب الإنجليزي: أعتذر لأني ألماني
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بعد التألق امام بوليفيا.. ميسي يلمح إلى مشاركته في مونديال 2026
08:34 | 2024-10-16
قحطان جثير يتحدث عن خسارة العراق أمام كوريا الجنوبية: نحتاج لهذا الامر
07:39 | 2024-10-16
بأداء خرافي.. ميسي يسجل "هاتريك" ويعادل رونالدو أمام بوليفيا
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قراءة تحليلية: لقطات تكشف كيف خسر العراق أمام كوريا الجنوبية (شاهد)
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سلبيات وإيجابيات أداء العراق أمام كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم
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