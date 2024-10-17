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5 لاعبين عرب في قائمة أبرز 30 هدافًا دوليًّا.. هل بينهم عراقي؟

رياضة

2024-10-17 | 03:31
5 لاعبين عرب في قائمة أبرز 30 هدافًا دوليًّا.. هل بينهم عراقي؟
1,721 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

اقتحم 5 أساطير عرب، قائمة أبرز 30 هدافًا دوليًّا مع المنتخبات الوطنية في مختلف المنافسات العالمية، وهي القائمة التي يتزعمها الأسطورتان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على التوالي.

بحسب البيانات الصادرة عن موقع "ترانسفيرت ماركت"، يحتل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قائمة أفضل الهدافين الدوليين على مر التاريخ، بتسجيله 133 هدفًا مع منتخب البرتغال، في 216 مباراة عبر مختلف المسابقات، فيما يحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي مركز الوصافة بتسجيله 112 هدفًا في 189 مباراة دولية بصحبة التانغو، علمًا أن الأخير توج مسيرته الدولية بحصد لقب مونديال قطر 2022.

وفي المركز الثالث ضمن قائمة أبرز 30 هدافًا دوليًّا مع المنتخبات الوطنية حل الأسطورة الإيرانية علي دائي أحد أبرز اللاعبين على مر التاريخ في القارة الصفراء الآسيوية، الذي يمتلك في رصيده 108 أهداف في 148 مباراة دولية، أما في المركز الرابع فيحتله الهندي سونيل شيتري بتسجيله 94 هدفًا في 151 مباراة، فيما حل الماليزي مختار داهاري في المركز الخامس بتسجيله 89 هدفًا دوليًّا في 142 مباراة مع منتخب بلاده.

الإماراتي علي مبخوت يفتتح الحضور العربي في القائمة
في المركز السادس، حل الإماراتي علي مبخوت البالغ من العمر (34) عامًا، والذي يمتلك مسيرة مذهلة مع منتخب الإمارات، توج من خلالها حقبته بتسجيل 85 هدفًا في 115 مباراة دولية، علمًا أن مبخوت هو الأقل من بين منافسيه خوضًا للمباريات مع منتخب بلاده.

وحل في قائمة أبرز 30 هدافًا دوليًّا مع المنتخبات الوطنية من المراكز السابع وحتى الحادي عشر، روميلو لوكاكو (85) هدفًا، فيرنتس بوشكاش (84) هدفًا، روبرت ليفاندوفسكي (84) هدفًا، غودفري تشيتالو (79) هدفًا، نيمار جونيور (79 هدفًا)، قبل أن يظهر اسم عربي جديد في المركز الثاني عشر، وهو الأسطورة العراقية حسين سعيد الذي يمتلك بصحبة "أسود الرافدين" (78) هدفًا دوليًّا في (137) مباراة.

بيليه يتراجع في قائمة أبرز 30 هدافًا دوليًّا مع المنتخبات الوطنية
من ناحيته، حل الجوهرة البرازيلية الراحل بيليه في المركز الثالث عشر، ضمن قائمة أبرز 30 هدافًا دوليًّا مع المنتخبات الوطنية بتسجيله (77) هدفًا، في (92) مباراة دولية بصحبة السامبا، فيما ظهر اسم عربي آخر في المركز السادس عشر، وهو الكويتي بشار عبد الله صاحب الـ (75) هدفًا مع منتخب بلاده في (134) مباراة.

وفي المركز السابع عشر، ظهر الأسطورة السعودية ماجد عبد الله الذي يمتلك في جعبته (72) هدفًا، بصحبة "الصقور الخضر" في (117) مباراة دولية، قبل أن يختتم العميد المصري حسام حسن الظهور العربي المميز في هذه القائمة، باحتلاله المركز الخامس والعشرين بتسجيله مع الفراعنة (69) هدفًا في (177) مباراة دولية، متفوقًا على أساطير كبار أبرزهم غيرد مولر، هاري كين، وإدين دزيكو، علمًا أن حسام حسن يستكمل حتى الآن مشواره مع المنتخب المصري، ولكن هذه المرة كمدرب للفراعنة.
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5 لاعبين عرب

قائمة أبرز 30 هدافًا دوليًّا

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