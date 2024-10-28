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هل يرحل عن الدوري السعودي؟.. كريستيانو رونالدو يحسم مستقبله مع النصر

رياضة

2024-10-28 | 03:44
هل يرحل عن الدوري السعودي؟.. كريستيانو رونالدو يحسم مستقبله مع النصر
707 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

حسم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي موقفه من الاستمرار مع العالمي خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط كريستيانو رونالدو بعقد مع إدارة نادي النصر ينتهي في صيف عام 2025، لكنه لم يحسم بشكل رسمي موقفه من تمديده.

وكشف علي المرشود، الصحفي بجريدة "الرياض" السعودية في تصريحات لبرنامج "برا 18" آخر الأنباء بشأن مستقبل الدون.

*رونالدو يقرر التجديد للنصر
وأوضح المرشود أن رونالدو أخبر إدارة العالمي بموافقته على التجديد قبل مواجهة الريان القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتفوق النصر 2-1 على الريان في الجولة 2 من مرحلة الدوري لدوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأضاف: "كريستيانو رونالدو يبقى إضافة قوية للنصر ووجوده وتأثيره سواء فنياً أو معنوياً مهم للفريق والعقد سيجدد خلال الأيام القليلة المقبلة".

وبيّنت مصادر لبرنامج "برا 18" أن عقد رونالدو الجديد سيكون لموسم واحد، ينتهي في صيف 2026، ما يمهد الطريق أمام البرتغالي للمشاركة في كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

الغريب أن مصادر من نفس البرنامج شددت على أن الدون لم يرد بشكل نهائي على عرض العالمي حتى الآن.

*ماذا قدم كريستيانو رونالدو مع النصر؟
وانضم رونالدو إلى العالمي في شتاء 2023 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي.

وخلال ما يقارب العامين لعب كريستيانو رونالدو 75 مباراة بقميص النصر سجل فيهم 67 هدفاً وصنع 18 آخرين بحسب موقع "ترانسفر ماركت" العالمي.

وتوج رونالدو ببطولة وحيدة مع النصر وهي البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان" في صيف 2023 بالفوز 2-1 على الغريم الهلال في النهائي.

وتعرض رونالدو للطرد في مرة يتيمة مع النصر ضد الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023-2024 في مباراة حسمها الزعيم بالانتصار 2-1.

وحقق الدون في الموسم الفائت 2023-2024 جائزة هداف الدوري السعودي للمحترفين بـ35 هدفاً.
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هل يرحل كريستيانو عن الدوري السعودي

كريستيانو رونالدو يحسم مستقبله مع النصر

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