تعرف على أسباب واسرار أزمة نادي الزوراء "الخانقة"

ويحتل النادي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري نجوم برصيد 7 نقاط، حصدها من انتصارين وتعادل وهزيمتين.وبات نادي الزوراء في وضع محير جدًّا بسبب الأزمة الإدارية التي هزت أركانه مؤخرًا، فالفريق حاليًّا يمتلك رئيسين، حسن رئيس الإدارية السابقة التي قررت اللجنة الأولمبية حلها بسبب مخالفات في عملية انتخابها، وأيضًا المؤقتة التي تم تشكيلها من قبل اللجنة الأولمبية لقيادة النادي لمدة 3 أشهر، بهدف إقامة انتخابات جديدة.وإدارة حسن ورغم صدور قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي في بتأييد قرار حلها، إلا أنها مازالت تستمر بعملها في النادي، في المقابل تحاول المؤقتة برئاسة محمد استلام زمام الأمور بشكل رسمي، لتتولى مسألة النادي والفريق الكروي.لاعبو والجهاز التدريبي لم يستلموا مستحقاتهم المالية منذ 3 أشهر بسبب أزمة الإدارة، فجميع الأمور باتت غامضة بالنسبة لهم، ولا يعلمون إلى متى يستمر هذا الوضع المعقد، حيث تحدث اللاعبون إلى الجماهير وطالبوهم بالمساندة والصبر، لأن ما يحدث لم يعتادوا عليه، خصوصًا مع غياب الدعم المالي.واللاعبون سيمنحون النادي سواء الأولى أو المؤقتة، مهلة حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفي حال لم يتم إصلاح الأمر وعودة الوضع إلى ما هو عليه، فإن اللاعبين سيقررون البحث عن فرق أخرى تمهيدًا للانتقال إليها، كون الوضع أصبح صعبًا للغاية، وهم مستمرون في العمل فقط من أجل الجماهير، بحسب winwin.تجدر الإشارة إلى أن فريق الزوراء لا يلعب في أي مشاركة خارجية في الموسم المقبل، رغم احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري نجوم الموسم الماضي، كون انسحب من خوض مباراة "بلاي أوف" أمام دهوك، بسبب عدم وجود عدد كافٍ من اللاعبين وانتهاء عقود لاعبين آخرين، إذ بدأت بوادر الأزمة مع نهاية الموسم الكروي السابق.