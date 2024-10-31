تعرف على أسباب واسرار أزمة نادي الزوراء "الخانقة"

ويحتل النادي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري نجوم العراق
برصيد 7 نقاط، حصدها من انتصارين وتعادل وهزيمتين.
وبات نادي الزوراء في وضع محير جدًّا بسبب الأزمة الإدارية التي هزت أركانه مؤخرًا، فالفريق حاليًّا يمتلك رئيسين، الأول فلاح
حسن رئيس الهيئة
الإدارية السابقة التي قررت اللجنة الأولمبية حلها بسبب مخالفات في عملية انتخابها، وأيضًا الهيئة
المؤقتة التي تم تشكيلها من قبل اللجنة الأولمبية لقيادة النادي لمدة 3 أشهر، بهدف إقامة انتخابات جديدة.
وإدارة فلاح
حسن ورغم صدور قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي في العراق
بتأييد قرار حلها، إلا أنها مازالت تستمر بعملها في النادي، في المقابل تحاول الهيئة
المؤقتة برئاسة محمد مثنى
استلام زمام الأمور بشكل رسمي، لتتولى مسألة إدارة
النادي والفريق الكروي.
لاعبو الزوراء يهددون بالرحيل في ميركاتو الشتاء
لاعبو الفريق
والجهاز التدريبي لم يستلموا مستحقاتهم المالية منذ 3 أشهر بسبب أزمة الإدارة، فجميع الأمور باتت غامضة بالنسبة لهم، ولا يعلمون إلى متى يستمر هذا الوضع المعقد، حيث تحدث اللاعبون إلى الجماهير وطالبوهم بالمساندة والصبر، لأن ما يحدث لم يعتادوا عليه، خصوصًا مع غياب الدعم المالي.
واللاعبون سيمنحون إدارة
النادي سواء الأولى أو المؤقتة، مهلة حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفي حال لم يتم إصلاح الأمر وعودة الوضع إلى ما هو عليه، فإن اللاعبين سيقررون البحث عن فرق أخرى تمهيدًا للانتقال إليها، كون الوضع أصبح صعبًا للغاية، وهم مستمرون في العمل فقط من أجل الجماهير، بحسب winwin.
تجدر الإشارة إلى أن فريق الزوراء لا يلعب في أي مشاركة خارجية في الموسم المقبل، رغم احتلال الفريق
المركز الثالث في جدول ترتيب دوري نجوم العراق
الموسم الماضي، كون الفريق
انسحب من خوض مباراة "بلاي أوف" أمام دهوك، بسبب عدم وجود عدد كافٍ من اللاعبين وانتهاء عقود لاعبين آخرين، إذ بدأت بوادر الأزمة مع نهاية الموسم الكروي السابق.