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ما مصير مدرب الشرطة أحمد صلاح بعد خماسية الأهلي السعودي؟

رياضة

2024-11-06 | 04:00
ما مصير مدرب الشرطة أحمد صلاح بعد خماسية الأهلي السعودي؟
750 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

بات مدرب الشرطة العراقي أحمد صلاح، في موقف صعب جدًّا، بعد الخسارة التي تلقاها الفريق أمام الأهلي السعودي 5-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويقف فريق الشرطة في المركز الـ11 بجدول ترتيب مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، برصيد نقطتين فقط، حصدها من تعادلين أمام النصر وباختاكور وخسارتين أمام الهلال والأهلي.

وستعقد إدارة النادي العراقي اجتماعًا قريبًا مع الكادر التدريبي للفريق، عقب مباراة الفريق أمام الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ لم يكن الأداء ملبيًا للطموح، والإدارة تريد فهم ما حصل في المباراة من المدرب شخصيًّا.

كما ان هناك انقسام في إدارة الشرطة العراقي، بعض أعضاء الهيئة الإدارية يرون بأن تغيير المدرب بات ضرورة بسبب المستويات غير الجيدة في دوري أبطال آسيا، والتي لا تليق باسم ومكانة الشرطة، خصوصًا وأن الفريق تلقى 11 هدفًا في 4 مباريات بدوري المجموعات، وهذا الأداء يحتاج إلى مراجعة ومعالجة سريعة.

والبعض الآخر من إدارة النادي يرى بأن مشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة مجرد مشاركة شرفية، ويجب عدم البحث عن النتائج لأن الفوارق الفنية كبيرة جدًّا مقارنة ببقية الفرق الأخرى، بالتالي يجب التركيز على بطولة دوري نجوم العراق، والعمل على حصد لقب جديد لخزائن النادي، بحسب winwin.

ساعات حاسمة لمصير مدرب الشرطة أحمد صلاح
والـ24 ساعة المقبلة ستكون حاسمة للغاية بالنسبة للمدرب أحمد صلاح، حيث سيعقد الاجتماع معه وسيتم حسم مصيره مع الفريق، بعد تصويت أعضاء الهيئة الإدارية على قرار إقالته أو استمراره، وذلك نظرًا لضيق الوقت وزخم المباريات محليًّا وقاريًّا، وأغلب الآراء تتجه إلى الإبقاء على المدرب بسبب عدم وجود بديل بالمستوى المطلوب.
 
وكان أحمد صلاح قاد الفريق لبلوغ نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال الموسم الماضي، بعدما حقق نتائج مميزة، ليتوقف مشواره أخيرًا أمام النصر السعودي.

واستقال صلاح في بداية الموسم الكروي الماضي في العراق، ليترك المهمة للتونسي شهاب الليلي، الذي تمت إقالته ليفسح المجال أمام المصري مؤمن سليمان، الذي قاد الفريق لتحقيق ثنائية الدوري والكأس.

ولم يتمكن نادي الشرطة العراقي من تجديد عقد المدرب مؤمن سليمان، لعدم حصول المدرب على شهادة (PRO) التدريبية، وهي من أهم الشروط للتدريب في العراق، وفق لائحة مسابقة دوري النجوم.
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مدرب الشرطة أحمد صلاح

خماسية الأهلي السعودي

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