ما مصير مدرب الشرطة أحمد صلاح بعد خماسية الأهلي السعودي؟

ويقف فريق في المركز الـ11 بجدول ترتيب الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، برصيد نقطتين فقط، حصدها من تعادلين أمام النصر وباختاكور وخسارتين أمام الهلال والأهلي.وستعقد النادي اجتماعًا قريبًا مع الكادر التدريبي للفريق، عقب مباراة أمام الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ لم يكن الأداء ملبيًا للطموح، والإدارة تريد فهم ما حصل في المباراة من المدرب شخصيًّا.كما ان هناك انقسام في العراقي، بعض أعضاء الإدارية يرون بأن تغيير المدرب بات ضرورة بسبب المستويات غير الجيدة في دوري أبطال آسيا، والتي لا تليق باسم ومكانة الشرطة، خصوصًا وأن تلقى 11 هدفًا في 4 مباريات بدوري المجموعات، وهذا الأداء يحتاج إلى مراجعة ومعالجة سريعة.والبعض الآخر من النادي يرى بأن مشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة مجرد مشاركة شرفية، ويجب عدم البحث عن النتائج لأن الفوارق الفنية كبيرة جدًّا مقارنة ببقية الفرق الأخرى، بالتالي يجب التركيز على بطولة دوري نجوم العراق، والعمل على حصد لقب جديد لخزائن النادي، بحسب winwin.والـ24 ساعة المقبلة ستكون حاسمة للغاية بالنسبة للمدرب أحمد صلاح، حيث سيعقد الاجتماع معه وسيتم حسم مصيره مع الفريق، بعد تصويت أعضاء الإدارية على قرار إقالته أو استمراره، وذلك نظرًا لضيق الوقت وزخم المباريات محليًّا وقاريًّا، وأغلب الآراء تتجه إلى الإبقاء على المدرب بسبب عدم وجود بديل بالمستوى المطلوب.