كم سعر خاتم نيمار وماهي صحة الأخبار حول بيع خاتم نيمار جونيور

وأشارت التقارير إلى أن المشجع حصل على الخاتم بعد مصافحة اللاعب البرازيلي نيمار في إحدى المباريات، وقيل إن نيمار قد أهداه له.وجاء هذا في وقت أعلن فيه نادي الهلال عن تعرض نيمار لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 4 إلى 6 أسابيع.يُذكر أن هذه المباراة كانت الثانية لنيمار بعد عودته من إصابة طويلة في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، والتي أبعدته عن الملاعب لأكثر من عام.وقد أثار تبايناً في ردود الفعل على منصات التواصل، حيث أبدى شكوكاً حول صحة الحادثة، مشيرين إلى أن المشجع قد يكون ملزماً بمساءلة قانونية إذا كان الخاتم قد أُخذ بغير وجه حق. فيما أكد آخرون على حق المشجع بامتلاك الخاتم إذا كان قد حصل عليه كهبة من نيمار.ويبقى هذا الموضوع محل جدل حتى تتضح الحقائق حول صحة الادعاءات المتعلقة ببيع الخاتم وسعره، وسط تساؤلات حول مدى مشروعية امتلاك المشجع للخاتم من الأساس.