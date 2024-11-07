رسميا.. ديشامب يبعد مبابي عن تشكيلة الديوك

وقرر ديشامب استبعاد كيليان مبابي المنتخب ونجم للشهر الثاني على التوالي، بينما انضم لوكاس شوفالييه حارس مرمى ليل لأول مرة لكتيبة الديوك.واختار ديشامب 23 لاعبا، وهم..حراسة المرمى: ماينان، سامبا، شوفالييه.الدفاع: كوندي، كوناتي، كلوس، ديني، ويسلي فوفانا، ساليبا، أوباميكانو.الوسط: كامافينجا، جيندوزي، كانتي، مانو كونيه، رابيو، زاير إيمري.الهجوم: باركولا، ديمبلي، مواني، نكونكو، أوليسي، ماركوس تورام.وسيلعب المنتخب الفرنسي مباراتين هذا الشهر ضد الكيان الصهيوني وإيطاليا يومي 14 و17 تشرين الثاني الجاري.وكانت صحيفة "لو باريزيان" قد كشفت أن كيليان سيكون خارج قائمة الديوك للشهر الثاني على التوالي، بعدما غاب عن مباراتي الكيان الصهيوني وبلجيكا في شهر تشرين الثاني الماضي وسط ضجة كبيرة في الأوساط الفرنسية.ولم تكشف الصحيفة الفرنسية سببا لغياب مبابي، ولكنها أشارت للجدل الذي أثاره في الشهر الماضي بعد مشاركته في مباراتين مع رغم استبعاده بداعي الشكوى من إصابة عضلية.وأشارت أيضا إلى اتهام اللاعب بالاعتداء على فتاة بأحد الفنادق أثناء إجازة سريعة قضاها في العاصمة السويدية ستوكهولم.