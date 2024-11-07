استبعاد زياش من قائمة أسود الأطلس

ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة الغابون في فرانسفيل يوم 15 تشرين الثاني، وليسوتو يوم 18 من نفس الشهر بمدينة ‏وجدة شرق المملكة في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا المقرر ‏إقامتها في المغرب.واكتفى الاتحاد المغربي لكرة القدم بإعلان القائمة المشكلة من 26 لاعبا دون أن يعقد وليد ‏الركراكي مؤتمرا صحفيا كما اعتاد على ذلك، لا سيما وأن الشارع الرياضي يتوقع الإجابة ‏عن بعض الأسئلة بخصوص استمرار غياب حكيم زياش رغم عودته من الإصابة، وفق ما ذكرت فرانس برس.كما ضمت القائمة وجها جديدا هو أيوب الخياطي حارس الملكي، حيث ضمت القائمة 4 حراس مرمى لأول مرة.ووجه مدرب المنتخب الدعوة من جديد لكل من يحيى ‏عطية الله لاعب الأهلي المصري، وآدم ماسينا مدافع تورينو الإيطالي، كما جدد الثقة في ‏صلاح الدين شهاب حارس المغرب الفاسي وجمال حركاس مدافع الوداد للمرة الثانية على ‏التوالي.‏وفي المقابل، استبعد وليد الركراكي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز المصري، وعبدالعزيز أيت بودلال، لاعب رين الفرنسي، ورضا بلحيان لاعب فيرونا الإيطالي، وأمين عدلي لاعب بايرن ليفركوزن. ‏وتضم القائمة الجديدة للمنتخب المغربي لمواجهتي الغابون وليسوتو كلا من ياسين بونو ‏ومنير المحمدي وصلاح الدين شهاب وأيوب الخياطي في حراسة المرمى، وأشرف حكيمي ‏وعبد الكبير عبقار وجمال حركاس ونايف أكرد ونصير مزراوي و دم أزنو وآدم ماسينا ‏ويحيى عطية الله في الدفاع، وعز الدين أوناحي وإسماعيل الصيباري وأسامة تيرجالين ‏وسفيان أمرابط وبلال الخنوس وأمير ريشاردسون وإلياس بنصغير في الوسط وإلياس ‏أخوماش وسفيان رحيمي ويوسف النصيري وأسامة صحراوي وعبد الصمد الزلزولي ‏وأيوب الكعبي وإبراهيم دياز في الهجوم.ويتصدر المنتخب المغربي المتأهل مسبقا المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة متقدما على ‏الغابون في المركز الثاني بسبع نقاط ثم جمهورية إفريقيا الوسطى بثلاث نقاط وفي المركز ‏الأخير ليسوتو بنقطة وحيدة.