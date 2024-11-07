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استبعاد زياش من قائمة أسود الأطلس

رياضة

2024-11-07 | 11:11
استبعاد زياش من قائمة أسود الأطلس
المصدر:
وكالات
369 مشاهدة

استبعد مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، اليوم ‏ الخميس، حكيم زياش لاعب غلطة سراي التركي، مع العديد من التغييرات.

ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة الغابون في فرانسفيل يوم 15 تشرين الثاني، وليسوتو يوم 18 من نفس الشهر بمدينة ‏وجدة شرق المملكة في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا المقرر ‏إقامتها في المغرب.

واكتفى الاتحاد المغربي لكرة القدم بإعلان القائمة المشكلة من 26 لاعبا دون أن يعقد وليد ‏الركراكي مؤتمرا صحفيا كما اعتاد على ذلك، لا سيما وأن الشارع الرياضي يتوقع الإجابة ‏عن بعض الأسئلة بخصوص استمرار غياب حكيم زياش رغم عودته من الإصابة، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

كما ضمت القائمة وجها جديدا هو أيوب الخياطي حارس الجيش الملكي، حيث ضمت القائمة 4 حراس مرمى لأول مرة.

ووجه مدرب المنتخب الدعوة من جديد لكل من يحيى ‏عطية الله لاعب الأهلي المصري، وآدم ماسينا مدافع تورينو الإيطالي، كما جدد الثقة في ‏صلاح الدين شهاب حارس المغرب الفاسي وجمال حركاس مدافع الوداد للمرة الثانية على ‏التوالي.‏

وفي المقابل، استبعد وليد الركراكي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز المصري، وعبدالعزيز أيت بودلال، لاعب رين الفرنسي، ورضا بلحيان لاعب فيرونا الإيطالي، وأمين عدلي لاعب بايرن ليفركوزن. ‏

وتضم القائمة الجديدة للمنتخب المغربي لمواجهتي الغابون وليسوتو كلا من ياسين بونو ‏ومنير المحمدي وصلاح الدين شهاب وأيوب الخياطي في حراسة المرمى، وأشرف حكيمي ‏وعبد الكبير عبقار وجمال حركاس ونايف أكرد ونصير مزراوي و دم أزنو وآدم ماسينا ‏ويحيى عطية الله في الدفاع، وعز الدين أوناحي وإسماعيل الصيباري وأسامة تيرجالين ‏وسفيان أمرابط وبلال الخنوس وأمير ريشاردسون وإلياس بنصغير في الوسط وإلياس ‏أخوماش وسفيان رحيمي ويوسف النصيري وأسامة صحراوي وعبد الصمد الزلزولي ‏وأيوب الكعبي وإبراهيم دياز في الهجوم.

ويتصدر المنتخب المغربي المتأهل مسبقا المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة متقدما على ‏الغابون في المركز الثاني بسبع نقاط ثم جمهورية إفريقيا الوسطى بثلاث نقاط وفي المركز ‏الأخير ليسوتو بنقطة وحيدة.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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