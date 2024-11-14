تصفيات كأس العالم.. المنتخب السعودي يعود بنقطة التعادل من أرض أستراليا

وعلى ملعب"AAMI Park"، عرفت المواجهة الأولى لـ"الأخضر" بقيادة مدربه الفرنسي العائد هيرفي رينارد والذي خلف الإيطالي روبيرتو مانشيني، في شوطها الأول، أداءً جيدًا للمنتخب السعودي، قبل أن ينجح في الثاني في مجاراة ضغط أصحاب الأرض، الذين هدّدوا مرمى الحارس الكسّار دون النجاح في هزّ شباكه، لتنتهي المباراة على وقع تعادل عادل، لم يخدم كثيرًا مصالح المنتخبين، الساعيين لخطف بطاقة التأهل المباشر.وواجه المنتخب السعودي سوء طالع غريب قبل المباراة المهمة أمام "الكنغر"، حيث تعرّض نجمه العائد بعد غياب طويل سلمان الفرج لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال التدريبات تحضيرًا للمواجهة، وانضمّ إلى الغائب الآخر وقائد المنتخب سالم الدوسري المُصاب بدوره.وبالعودة لإحصائيات اللقاء، فقد استحوذ "الصقور" بشكل لافت على نسبة امتلاك الكرة (58٪ مقابل 42٪)، كما مرّر لاعبو المنتخب السعودي عدد تمريرات أكثر بكثير من منافسه (422 مقابل 297)، في حين آل عدد التسديدات الأكثر لصاحب الضيافة بـ9 تسديدات منها واحدة فقط مؤطرة، في حين سدّد السعوديون 3 مرات فقط منها أيضًا واحدة بين الأخشاب.بهذه النتيجة يرفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث ضمن المجموعة الثالثة، وبفارق الأهداف فقط عن أستراليا، ولكن كل ذلك مؤقتًا في وضع المجموعة، التي يتصدّرها اليابان بـ10 نقاط، في حين يحتلّ البحرين المركز الرابع بـ5 نقاط وإندونيسيا خامسة بـ3 نقاط والصين سادسة بفارق الأهداف.رغم التعادل تألق النجم محترف نادي روما الإيطالي سعود عبد الحميد بشكل لافت في اللقاء، وذلك على الرغم من ابتعاده عن نسق المباريات مع "الذئاب"وليتحصّل على معدّل تقييمي هو الأفضل من منصة "سوفاسكور" وبلغ 8،1 من 10.- لم ينجح المنتخب السعودي تاريخيًا في الفوز على أستراليا على أرضها في جميع المسابقات.- يعدّ الغائب سالم الدوسري هدّاف "الأخضر" السعودي أمام نظيره الأسترالي في مواجهاتهما الثنائية السابقة (3 أهداف).