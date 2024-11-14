تصفيات كأس العالم.. المنتخب السعودي يعود بنقطة التعادل من أرض أستراليا

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
نفي رسمي بوجود إرباك في تنظيم مباراة العراق والأردن
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تصفيات كأس العالم.. المنتخب السعودي يعود بنقطة التعادل من أرض أستراليا

رياضة

2024-11-14 | 06:17
تصفيات كأس العالم.. المنتخب السعودي يعود بنقطة التعادل من أرض أستراليا
505 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تعادل المنتخب السعودي سلباً مع مضيفه منتخب أستراليا، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثالث في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، المقررة في ضيافة ثلاثية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وعلى ملعب"AAMI Park"، عرفت المواجهة الأولى لـ"الأخضر" بقيادة مدربه الفرنسي العائد هيرفي رينارد والذي خلف الإيطالي روبيرتو مانشيني، في شوطها الأول، أداءً جيدًا للمنتخب السعودي، قبل أن ينجح في الثاني في مجاراة ضغط أصحاب الأرض، الذين هدّدوا مرمى الحارس الكسّار دون النجاح في هزّ شباكه، لتنتهي المباراة على وقع تعادل عادل، لم يخدم كثيرًا مصالح المنتخبين، الساعيين لخطف بطاقة التأهل المباشر.

وواجه المنتخب السعودي سوء طالع غريب قبل المباراة المهمة أمام "الكنغر"، حيث تعرّض نجمه العائد بعد غياب طويل سلمان الفرج لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال التدريبات تحضيرًا للمواجهة، وانضمّ إلى الغائب الآخر وقائد المنتخب سالم الدوسري المُصاب بدوره.

وبالعودة لإحصائيات اللقاء، فقد استحوذ "الصقور" بشكل لافت على نسبة امتلاك الكرة (58٪ مقابل 42٪)، كما مرّر لاعبو المنتخب السعودي عدد تمريرات أكثر بكثير من منافسه (422 مقابل 297)، في حين آل عدد التسديدات الأكثر لصاحب الضيافة بـ9 تسديدات منها واحدة فقط مؤطرة، في حين سدّد السعوديون 3 مرات فقط منها أيضًا واحدة بين الأخشاب.

ترتيب المنتخب السعودي وأستراليا في التصفيات المونديالية
بهذه النتيجة يرفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث ضمن المجموعة الثالثة، وبفارق الأهداف فقط عن أستراليا، ولكن كل ذلك مؤقتًا في وضع المجموعة، التي يتصدّرها اليابان بـ10 نقاط، في حين يحتلّ البحرين المركز الرابع بـ5 نقاط وإندونيسيا خامسة بـ3 نقاط والصين سادسة بفارق الأهداف.

سعود عبد الحميد نجم اللقاء
رغم التعادل تألق النجم محترف نادي روما الإيطالي سعود عبد الحميد بشكل لافت في اللقاء، وذلك على الرغم من ابتعاده عن نسق المباريات مع "الذئاب"وليتحصّل على معدّل تقييمي هو الأفضل من منصة "سوفاسكور" وبلغ 8،1 من 10.

إحصاءات من مباراة السعودية وأستراليا
- لم ينجح المنتخب السعودي تاريخيًا في الفوز على أستراليا على أرضها في جميع المسابقات.

- يعدّ الغائب سالم الدوسري هدّاف "الأخضر" السعودي أمام نظيره الأسترالي في مواجهاتهما الثنائية السابقة (3 أهداف).
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

تصفيات كأس العالم

المنتخب السعودي يعود بنقطة التعادل

أرض أستراليا

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
أول تعليق لمدرب المنتخب السعودي بعد التعادل مع استراليا
07:51 | 2024-11-14
تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن بتصفيات كأس العالم والبث المباشر
05:50 | 2024-11-14
6 شاشات عملاقة في بغداد لنقل مباراة الأسود والنشامى.. أين مواقعها؟
05:28 | 2024-11-14
أيمن حسين والتعمري وجها لوجه بمباراة العراق والأردن.. من يتفوق بالأرقام؟
04:41 | 2024-11-14
14 بوابة مفتوحة.. السومرية تفصل كيفية الدخول لملعب البصرة الدولي اليوم
04:03 | 2024-11-14
إحصاءات وأرقام من تاريخ مواجهات العراق والأردن
03:44 | 2024-11-14
المنتخب العراقي يواجه مأزقا كبيرا عشية مباراته ضد الأردن
34.89%
12:36 | 2024-11-13
المنتخب العراقي يواجه مأزقا كبيرا عشية مباراته ضد الأردن
12:36 | 2024-11-13
السومرية نيوز تنشر نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث
15.29%
23:21 | 2024-11-12
السومرية نيوز تنشر نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث
23:21 | 2024-11-12
ستدفع الأجور من المنزل.. محافظة بغداد توضح الية عمل &quot;خدمة مولدتي&quot;
Play
14.22%
11:21 | 2024-11-12
ستدفع الأجور من المنزل.. محافظة بغداد توضح الية عمل "خدمة مولدتي"
11:21 | 2024-11-12
الانواء الجوية تحذر: غدا ضباب وانعدام للرؤية
12.2%
14:46 | 2024-11-12
الانواء الجوية تحذر: غدا ضباب وانعدام للرؤية
14:46 | 2024-11-12
مصدر يوضح ملابسات نقل 75% من الموظفين المدنيين في الداخلية الى &quot;وحدات قتالية&quot;
12.1%
03:41 | 2024-11-13
مصدر يوضح ملابسات نقل 75% من الموظفين المدنيين في الداخلية الى "وحدات قتالية"
03:41 | 2024-11-13
أسعار الدولار ترتفع
11.3%
09:12 | 2024-11-13
أسعار الدولار ترتفع
09:12 | 2024-11-13
المزيد
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

الجماهير العراقية تتوافد الى ملعب البصرة قبل 12 ساعة من المباراة مع الأردن (فيديو)
Play
الجماهير العراقية تتوافد الى ملعب البصرة قبل 12 ساعة من المباراة مع الأردن (فيديو)
01:40 | 2024-11-14
الملح أساسيّ للجسم ولكن!
Play
الملح أساسيّ للجسم ولكن!
07:05 | 2024-11-13
اللبنانيون في العراق بين الغربة ووعد العودة‎.. فيديو
Play
اللبنانيون في العراق بين الغربة ووعد العودة‎.. فيديو
05:43 | 2024-11-13
بعد عقود من التوقف.. ما أهمية التعداد السكاني في العراق؟‎
Play
بعد عقود من التوقف.. ما أهمية التعداد السكاني في العراق؟‎
04:20 | 2024-11-13
مشاهد حصرية من تدريبات المنتخب العراقي في ملعب "جذع النخلة"
Play
مشاهد حصرية من تدريبات المنتخب العراقي في ملعب "جذع النخلة"
03:34 | 2024-11-13
تخلّص من حموضة المعدة بواسطة هذه الأطعمة.. قيديو
Play
تخلّص من حموضة المعدة بواسطة هذه الأطعمة.. قيديو
03:32 | 2024-11-13
رغم تجاوز عقبة رئاسة البرلمان.. جلسات المجلس معلقة‎
Play
رغم تجاوز عقبة رئاسة البرلمان.. جلسات المجلس معلقة‎
02:15 | 2024-11-13
التسريبات الصوتية: سلاح جديد في الصراعات السياسية‎
Play
التسريبات الصوتية: سلاح جديد في الصراعات السياسية‎
01:51 | 2024-11-13
استهداف منزل بعبوة ناسفة في ميسان (فيديو)
Play
استهداف منزل بعبوة ناسفة في ميسان (فيديو)
15:10 | 2024-11-12
خلافات سياسية تعصف بحكومة صلاح الدين ‎
Play
خلافات سياسية تعصف بحكومة صلاح الدين ‎
13:18 | 2024-11-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.