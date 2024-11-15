"ليس اللاعب الذي اشتريته".. مبابي يحبط رئيس ريال مدريد

وكان بيريز نجح أخيرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد 3 محاولات ومطاردة استمرت 7 سنوات، في التعاقد مع كيليان مبابي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.لكن مبابي لم يظهر خلال الأشهر الأربعة الأولى بقميص ريال مدريد بالمستوى المنتظر، كونه يلعب بمركز المهاجم الصريح وليس جناحاً كما اعتاد، مما أثر سلباً عليه بدليل تسجيله هدفاً واحداً فقط في آخر 7 مباريات خاضها بمختلف البطولات.ليلة تعثر البرازيل والأرجنتين.. فتح رشاشات المياه وغضب ميسي (فيديو)وكشفت تقارير صحفية أن رئيس ريال مدريد أبدى عدم رضاه عن مستوى مبابي مع منذ بداية الموسم الحالي 2024-2025.وحسبما ذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن بيريز تحدث مع أنشيلوتي في بعض الاجتماعات الأخيرة بينهما في الرياضية لريال مدريد "فالديبيباس"، وأخبره أن مبابي "ليس هو اللاعب الذي اشتراه".وأضافت أن بيريز أخبر أنشيلوتي أنه قام بضم مبابي ليكون في الأمام وليس في الظل، بل يجب أن يتقدم خطوة ويصبح قائداً للفريق في أقرب وقت ممكن.وأوضحت "ريليفو" أن المشكلة الرئيسية في ريال مدريد، كما يشعرون، هي أن مبابي لا يمارس دوره كقائد للفريق، ويريد النادي أن يكون اللاعب الفرنسي هو "الزعيم" وليس مجرد لاعب رائع، مضيفة: "إنهم لا يريدون أنيلكا بل يريدون كريستيانو رونالدو آخر".وأشارت إلى أن ريال مدريد نفسه يسهم بالفعل في تغيير ذلك المشهد بإيماءاته، حيث كان مبابي في المباراة الأخيرة ضد أوساسونا آخر لاعب ينطق اسمه في التشكيلة الأساسية عبر مكبرات الصوت في ملعب سانتياغو برنابيو، وذلك حتى يكون التصفيق والهتاف أطول للاعب.وأوضحت أن النادي يريد استغلال مبابي داخل وخارج الملعب، وللقيام بذلك يحتاج إلى أن يتخلى عن موقفه الخجول حتى يتمكن من قيادة الفريق، ووضعه في المكان الذي يناسبه من حيث الجودة والمستقبل والتكلفة والتوقعات.