علي جاسم يعود.. المنتخب العراقي يختتم تدريباته في البصرة (صور)

وحضر التدريبات رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال وعضو الاتحاد العراقيّ أحمد الموسوي، وشارك فيها جميع اللاعبين الـ26، وهم كل من: جلال حسن، فهد طالب، أحمد باسل، حسين حسن، زيد تحسين، ميرخاس دوسكي، إبراهيم بايش، مناف يونس، يوسف أمين، فرانس ضياء، محمد الطائي، علي جاسم، مهند علي، أحمد ياسين، زيدان إقبال، أيمن حسين، أمجد عطوان، علي الحمادي، منتظر ماجد، ريبين سولاقا، حسين علي، علي فائز، سعد عبد الأمير، مصطفى سعدون، أحمد يحيى، أمير العماري.ومن المؤملِ أن يغادرَ وفدُ المنتخب الوطني مساء اليوم الأحد متوجهاً جواً إلى العاصمةِ مسقط قبل أن يخوضَ غداً الاثنين وحدةً تدريبيةً رسميةً في مجمع السلطان قابوس.