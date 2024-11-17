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نبأ سار لجماهير برشلونة بشأن حارس الفريق

رياضة

2024-11-17 | 16:01
نبأ سار لجماهير برشلونة بشأن حارس الفريق
المصدر:
موقع كووورة
388 مشاهدة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن نبأ سار لجماهير برشلونة بشأن حارس الفريق، مارك أندريه تير شتيجن.

وتعرض تير شتيجن، لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي للركبة، خلال مباراة برشلونة وفياريال، يوم 22 أيلول الماضي، التي انتهت بفوز البارسا بنتيجة 1-5.

وخضع تير شتيجن لعملية جراحية، ولم يتم تحديد وقت دقيق للشفاء، لكن التوقعات كانت تشير إلى صعوبة عودته للعب هذا الموسم.

وبناء على تلك التقارير الطبية، فإن برشلونة تعاقد مع البولندي فيوتشيك تشيزني، حارس مرمى يوفنتوس السابق، بعد إقناعه بالعودة عن قرار الاعتزال.

ومع ذلك، وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فقد زف رودي فولر، المدير الرياضي للاتحاد الألماني لكرة القدم، والذي زار تير شتيجن في برشلونة مؤخرا، أنباء جيدة لمشجعي البارسا.

وأشار فولر، إلى أن هناك فرصة لعودة تير شتيجن إلى الملاعب قبل نهاية الموسم الجاري.

ويخضع تير شتيجن لعلاج مبتكر باستخدام الخلايا الجذعية تحت إشراف الطاقم الطبي لفريق برشلونة.

وأضافت الصحيفة، أن العلاج يستهدف تسريع عملية تعافي تير شتيجن بعد إصابته الخطيرة.

وأوضحت أنه بعد استخراج الخلايا الجذعية من نخاع العظام، يتم معالجتها في مختبرات معتمدة قبل إعادة زرعها في جسم الحارس خلال 48 ساعة.

وأشارت إلى أن هذه التقنية تمنح اللاعب فرصة للتعافي بشكل أسرع والبدء في تدريبات بدنية مكثفة في وقت مكبر مما كان متوقعا.
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برشلونة

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