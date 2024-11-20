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بظهوره الأخير في 2024.. ميسي يحقق رقما تاريخيا

رياضة

2024-11-20 | 03:26
بظهوره الأخير في 2024.. ميسي يحقق رقما تاريخيا
404 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين لتحقيق فوز ثمين (1-0) على ضيفه البيروفي، ضمن الجولة الـ12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وصنع ميسي الهدف الوحيد في المباراة؛ حيث أرسل "البرغوث" تمريرة عرضية متقنة، قابلها مهاجم إنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز، بتسديدة مذهلة في الشباك، عند الدقيقة الـ55 من عمر المواجهة، التي أُقيمت على أرضية ملعب "لا بومبونيرا" بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

بهذا الفوز، رفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 25 نقطة من 12 مباراة (8 انتصارات، تعادل واحد، 3 خسائر)، مُعززًا صدارته للتصفيات، فيما تجمد رصيد بيرو عند 7 نقاط؛ من فوز وحيد و4 تعادلات و7 هزائم، قابعًا بالمركز الـ10 (الأخير).

ليونيل ميسي يعادل رقم دونوفان القياسي
وتُعد هذه المباراة الأخيرة لميسي هذا العام 2024، على صعيدَي النادي (إنتر ميامي الأمريكي) والمنتخب الأرجنتيني، وقد شهدت تحقيق "البولغا" رقمًا قياسيًا تاريخيًا؛ بعدما بات اللاعب الأكثر تقديمًا للتمريرات الحاسمة في تاريخ كرة القدم الدولية، برصيد 58 تمريرة حاسمة، متساويًا مع النجم الأمريكي السابق لاندون دونوفان.

وقدّم ميسي تمريرته الحاسمة الأولى مع منتخب الأرجنتين في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2005، وللمفارقة، حدث ذلك أمام بيرو أيضًا، في تصفيات كأس العالم 2006.

واستمرت صناعة ميسي للأهداف الدولية، منذ ذلك الوقت، وقد تضمن ذلك 3 تمريرات حاسمة في نهائيات كأس العالم "قطر 2022"؛ حيث قاد النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان منتخب الأرجنتين للتتويج باللقب.

كما صنع ميسي 5 أهداف في مشوار المنتخب الأرجنتيني للتتويج بلقب كوبا أمريكا 2021، قبل أن يقدم تمريرة حاسمة في حملة الفريق الناجحة للاحتفاظ بلقبه هذا العام 2024.

يُذكر أن ليونيل ميسي يُعد اللاعب الأكثر خوضًا للمباريات في تاريخ المنتخب الأرجنتيني (191 مباراة)، كما يبقى اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف في تاريخ "الألبيسيليستي"، برصيد 112 هدفًا.
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بظهوره الأخير في 2024

ميسي يحقق رقما تاريخيا

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