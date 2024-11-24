وقال المنسِّق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد إنَّ المدرِّب الإسباني خيسوس كاساس وبعد التشاور مع جهازه المساعد انتهى من وضع برنامج الإعداد قبيل بدء رحلة الدفاع عن اللقب الخليجي، مبيِّناً أنَّ منهاج التحضير يتضمَّن الانخراط بمعسكرٍ تدريبي خارجي مع محاولة تأمين مباراةٍ تجريبيَّةٍ واحدةٍ على أقلِّ تقديرٍ سعياً للوصول إلى درجةٍ مقبولةٍ من التجانس لاسيما أنَّ القائمة ستشهد بنسبةٍ كبيرةٍ تواجد بعض الأسماء الجديدة بحسب رؤى الملاك التدريبي.وأوضح أنَّ كاساس اختار القطريَّة الدوحة مكاناً أساسياً لإقامة معسكر أسود الرافدين وفي حال تعذر ذلك من الممكن إقامة المعسكر في الكويت التي ستحتضن النسخة المقبلة من البطولة الخليجيَّة، أمّا البصرة فإنّها ستكون الخيار الثالث للشروع برحلة الإعداد.وفي ختام حديثه لفت محمّد إلى أنَّ المعسكر من المفترض أنْ يبدأ في الثاني عشر من الشهر المقبل ويستمرّ لمدَّة سبعة أيّام.تجدر الإشارة إلى أنَّ قرعة بطولة خليجي (26) قد أوقعتْ منتخبنا على رأس المجموعة الثانية إلى جانب السعوديَّة واليمن والبحرين.