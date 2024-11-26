Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
رسميا.. تحديد أفضل لاعب في الليجا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الانتقادات تطارد مدرب المنتخب العراقي.. ما القصة؟

رياضة

2024-11-26 | 03:45
الانتقادات تطارد مدرب المنتخب العراقي.. ما القصة؟
4,833 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

فتح المدرب العراقي حسن كمال نيران الانتقاد على الإسباني خيسوس كاساس مدرب أسود الرافدين، بعد مرور سنتين على توليه المهمة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بعقد يستمر لمدة أربع سنوات، بهدف التأهل إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال كمال: "خيسوس كاساس محلل وليس مدربًا، وهو فقير فنيًّا، والمنتخب العراقي أكبر منه بكثير، الإسباني يمتلك شخصية ضعيفة لأنه يتقبل التدخل في عمله من قبل بعض الأشخاص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، فيما مدرب المنتخب العراقي يجب أن يكون صاحب شخصية قوية، وأن لا يرضى بمثل هذه الأمور".

وأضاف: "المنتخب العراقي لم يتغير مستواه تحت قيادة كاساس، اللعب ما زال يعتمد على الكرات الطويلة، أعتقد أن كاساس لم يحدث نقلة نوعية مع أسود الرافدين، ولكن الظروف كانت بجانبه دومًا سواء في بطولة كأس الخليج في البصرة أو في التصفيات الآسيوية المزدوجة والحاسمة أيضًا، لأن الفريق العراقي لا يقدم الأداء لكن النتائج الأخرى تخدمه أو ربما بعض التفاصيل الصغيرة".

حسن كمال: المحترفون ينقذون خيسوس كاساس من الخسارة
وتابع: "اللاعبون المحترفون هم من ينقذون خيسوس كاساس في أغلب المباريات، على الرغم من أنه لا يمنحهم الفرصة الكافية في المباريات، لكن عندما يشاركون يحدثون الفارق والإنتاجية المطلوبة، وأيضًا المهاجم أيمن حسين كان السبب وراء فوز المنتخب العراقي في أغلب المباريات، كل هذه العوامل ساعدت كاساس على الاستمرار مع المنتخب العراقي".

وأكمل: "الفريق العراقي لو كان يقوده مدرب قدير ويجيد القيادة وذو شخصية قوية، لكان موقف العراق أفضل بكثير في التصفيات، نعم قد يتأهل المنتخب العراقي إلى كأس العالم، لكن الفريق ينقصه الأداء الجيد والخطة المتوازنة والثابتة، خصوصًا وأن الفريق العراقي افتقد الاستقرار بسبب كاساس وكثرة تجريبه للاعبين".

ويحتل الفريق العراقي المركز الثاني في المجموعة الثانية من التصفيات المونديالية برصيد 11 نقطة، متخلفًا عن المتصدر المنتخب الكوري الجنوبي بفارق 3 نقاط، فيما يتفوق أسود الرافدين على المنتخب الأردني بفارق نقطتين.
وفي التصفيات الحاسمة، تلقى المنتخب العراقي 3 أهداف في 6 مباريات، ولم يخسر سوى في مباراة واحدة أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

الانتقادات

تطارد مدرب المنتخب العراقي

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
أفضل 20 لاعبا في تاريخ ليفربول.. ما ترتيب صلاح بينهم؟
08:01 | 2024-11-26
هل سيلعب برشلونة من دون مشجعيه؟.. رابطتهم تصدر بيانا
07:26 | 2024-11-26
خليل البلوشي يتصدر الترند.. ازمة صحية وتصريحات "مثيرة" حول نادي العربي
05:37 | 2024-11-26
سعياً لانتزاع الصدارة الخليجية.. دهوك يواجه النصر الإماراتي اليوم
04:00 | 2024-11-26
دوري نجوم العراق.. تعرف على مباريات اليوم من الجولة الثامنة
02:57 | 2024-11-26
اليوم.. الشرطة يسعى لمصالحة جمهوره من بوابة الوصل الإماراتي
02:07 | 2024-11-26
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

اضمن وظيفتك ... تعلّم هذه المهارات
Play
اضمن وظيفتك ... تعلّم هذه المهارات
05:22 | 2024-11-26
مواطنون يرحبون بإجراء التعداد السكاني: ضمان لحقوقنا‎
Play
مواطنون يرحبون بإجراء التعداد السكاني: ضمان لحقوقنا‎
03:49 | 2024-11-26
الكتل تتجاوز الخلافات وتستأنف الجلسات
Play
الكتل تتجاوز الخلافات وتستأنف الجلسات
03:46 | 2024-11-26
جريمة تهز الزعفرانية... خمس طعنات تنهي حياة شاب!
Play
جريمة تهز الزعفرانية... خمس طعنات تنهي حياة شاب!
03:36 | 2024-11-26
بغداد "تلين" ونفط كردستان يستعد لمواصلة رحلته العالمية
Play
بغداد "تلين" ونفط كردستان يستعد لمواصلة رحلته العالمية
03:00 | 2024-11-26
الطفل رضا يقتل برصاصة عشوائية!
Play
الطفل رضا يقتل برصاصة عشوائية!
05:07 | 2024-11-25
ظاهرة تتزايد... وحالات "قتل" تسجل على انها انتحار!
Play
ظاهرة تتزايد... وحالات "قتل" تسجل على انها انتحار!
04:59 | 2024-11-25
اخفاق في ادارة حركة المشاريع الاستثمارية... وتحرك برلماني!
Play
اخفاق في ادارة حركة المشاريع الاستثمارية... وتحرك برلماني!
04:48 | 2024-11-25
تعديل قانون الانتخابات.. وسيلة لترميم تهالك الشرعية
Play
تعديل قانون الانتخابات.. وسيلة لترميم تهالك الشرعية
03:00 | 2024-11-25
العنف ضد النساء.. ما وضع المرأة العراقية؟
Play
العنف ضد النساء.. ما وضع المرأة العراقية؟
01:34 | 2024-11-25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.