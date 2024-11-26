الانتقادات تطارد مدرب المنتخب العراقي.. ما القصة؟

وقال كمال: "خيسوس كاساس محلل وليس مدربًا، وهو فقير فنيًّا، والمنتخب منه بكثير، الإسباني يمتلك شخصية ضعيفة لأنه يتقبل التدخل في عمله من قبل بعض الأشخاص في الاتحاد لكرة القدم، فيما مدرب المنتخب يجب أن يكون صاحب شخصية قوية، وأن لا يرضى بمثل هذه الأمور".وأضاف: "المنتخب لم يتغير مستواه تحت قيادة كاساس، اللعب ما زال يعتمد على الكرات الطويلة، أعتقد أن كاساس لم يحدث نقلة نوعية مع أسود الرافدين، ولكن الظروف كانت بجانبه دومًا سواء في بطولة كأس الخليج في البصرة أو في التصفيات الآسيوية المزدوجة والحاسمة أيضًا، لأن لا يقدم الأداء لكن النتائج الأخرى تخدمه أو ربما بعض التفاصيل الصغيرة".حسن كمال: المحترفون ينقذون خيسوس كاساس من الخسارةوتابع: "اللاعبون المحترفون هم من ينقذون خيسوس كاساس في أغلب المباريات، على الرغم من أنه لا يمنحهم الفرصة الكافية في المباريات، لكن عندما يشاركون يحدثون الفارق والإنتاجية المطلوبة، وأيضًا المهاجم أيمن حسين كان السبب وراء فوز المنتخب في أغلب المباريات، كل هذه العوامل ساعدت كاساس على الاستمرار مع المنتخب العراقي".وأكمل: "الفريق لو كان يقوده مدرب قدير ويجيد القيادة وذو شخصية قوية، لكان موقف أفضل بكثير في التصفيات، نعم قد يتأهل المنتخب إلى كأس العالم، لكن ينقصه الأداء الجيد والخطة المتوازنة والثابتة، خصوصًا وأن افتقد الاستقرار بسبب كاساس وكثرة تجريبه للاعبين".ويحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية من التصفيات المونديالية برصيد 11 نقطة، متخلفًا عن المتصدر المنتخب الكوري الجنوبي بفارق 3 نقاط، فيما يتفوق أسود الرافدين على المنتخب الأردني بفارق نقطتين.وفي التصفيات الحاسمة، تلقى المنتخب 3 أهداف في 6 مباريات، ولم يخسر سوى في مباراة واحدة أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2.