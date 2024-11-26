خليل البلوشي يتصدر الترند.. ازمة صحية وتصريحات "مثيرة" حول نادي العربي

ويحل الهلال ضيفًا على السد في الجولة الخامسة للبطولة القارية وسط تطلعات من الفريق السعودي
لحسم تأهله إلى ثمن النهائي بشكل رسمي حال تحقيق الفوز.
وكشف الإعلامي خالد جاسم عبر حسابه الرسمي
بمنصة إكس عن غياب البلوشي عن التعليق عن مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة.
وأوضح أن البلوشي اضطر للسفر إلى سلطنة عمان بسبب إجراء ابنته لعملية دقيقة ومهمة في الساعات الماضية.
وأضاف: "الأطباء أكدوا للمعلق العماني أن الجراحة تكللت بالنجاح وإن شاء الله نفرح بخروجها من العناية المركزة".
وأثار البلوشي جدلاً واسعًا في الساعات القليلة الماضية بعد تعليقه على مباراة العربي
وضيفه الدحيل في الدوري القطري والتي انتهت بفوز الدحيل بخماسية دون رد مساء السبت الماضي.
وقال البلوشي إن العربي
هو النادي الوحيد على مستوى قطر الذي يوجد به 3 أحزاب يتصارعون فيما بينهم والنتيجة إخفاقات تصيب جماهيره بالآلام والمعاناة.
وأصدر نادي العربي
بيانًا رسميًا ردًا على تصريحات البلوشي خلال تعليقه على المباراة مؤكدًا أن ما ورد على لسانه أمر غير صحيح تمامًا وأثارت استياء النادي وجماهيره.
وأكدت إدارة العربي
رفضها التام لهذه التصريحات والادعاءات التي تفتقر إلى أي سند موضوعي وتمس صورة النادي وتاريخه وستتخذ كافة الإجراءات لحماية وحدة النادي وسمعته.