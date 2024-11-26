خليل البلوشي يتصدر الترند.. ازمة صحية وتصريحات "مثيرة" حول نادي العربي

يغيب معلق قناة الكاس خليل البلوشي هذا الاسبوع عن التعليق على مباريات دوري ابطال اسيا للنخبة ..



بسبب اجراء" بنته " لعميلة دقيقة ومهمة في سلطنة عمان .



والحمدلله رب العالمين حسب كلام الدكاتره لخليل العملية تكللت بالنجاح ..

وان شاء الله قريباً نفرح بخروجها من العناية المركزة . — خالد جاسم (@khalidjassem74) November 25, 2024

🎥 | خليل البلوشي يُعلق خارج النص 🎙️ : النادي القطري النادي الوحيد في قطر الذي يوجد فيه ثلاث احزاب و العرباويه يتصارعون فيما بينهم والنتيجه اخفاقات النادي وهذا امر لا يجب انكاره بل اظهاره ولا ينكره الا المستفيد من الصراع pic.twitter.com/LCSEbhN2n3 — ديوان السد (@dewan_alsadd) November 23, 2024

ويحل الهلال ضيفًا على السد في الجولة الخامسة للبطولة القارية وسط تطلعات من لحسم تأهله إلى ثمن النهائي بشكل رسمي حال تحقيق الفوز.وكشف الإعلامي خالد جاسم عبر حسابه بمنصة إكس عن غياب البلوشي عن التعليق عن مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة.وأوضح أن البلوشي اضطر للسفر إلى سلطنة عمان بسبب إجراء ابنته لعملية دقيقة ومهمة في الساعات الماضية.وأضاف: "الأطباء أكدوا للمعلق العماني أن الجراحة تكللت بالنجاح وإن شاء الله نفرح بخروجها من العناية المركزة".وأثار البلوشي جدلاً واسعًا في الساعات القليلة الماضية بعد تعليقه على مباراة وضيفه الدحيل في الدوري القطري والتي انتهت بفوز الدحيل بخماسية دون رد مساء السبت الماضي.وقال البلوشي إن هو النادي الوحيد على مستوى قطر الذي يوجد به 3 أحزاب يتصارعون فيما بينهم والنتيجة إخفاقات تصيب جماهيره بالآلام والمعاناة.وأصدر نادي بيانًا رسميًا ردًا على تصريحات البلوشي خلال تعليقه على المباراة مؤكدًا أن ما ورد على لسانه أمر غير صحيح تمامًا وأثارت استياء النادي وجماهيره.وأكدت إدارة رفضها التام لهذه التصريحات والادعاءات التي تفتقر إلى أي سند موضوعي وتمس صورة النادي وتاريخه وستتخذ كافة الإجراءات لحماية وحدة النادي وسمعته.