4 لاعبين مرشحين للعودة للمنتخب العراقي في "خليجي 26".. من هم؟

وستقام كأس الخليج "خليجي 26" في 21 ديسمبر/ كانون المقبل وتنتهي في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2025، فيما سيلعب المنتخب في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية والبحرين واليمن.الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي، يدرس إعادة أربعة لاعبين سابقين إلى صفوف فريقه في كأس الخليج (خليجي 26) المقبلة، إذ ستكون مساحة كبيرة في المنتخب، كون أغلب اللاعبين المحترفين لن يحضروا مع أسود الرافدين في كونها تقام خارج أيام (فيفا دي).ووضع المدرب كاساس 4 لاعبين سابقين في مفكرته وهم كل من ثنائي القوة بشار رسن وصفاء هادي، بالإضافة إلى المحترف في صفوف نادي النجمة السعودي علي عدنان وأيضاً المحترف في صفوف الخالدية البحريني ضرغام إسماعيل، إذ من المقرر أن يستدعيهم كاساس ليمثلوا المنتخب في كأس الخليج إلى جانب مجموعة من اللاعبين الآخرين الذين سيتم استدعاؤهم لأول مرة.ستكون كأس الخليج بمثابة مرحلة إعدادية مهمة لأسود الرافدين، إذ يرغب كاساس بأن يضرب عصفورين بحجر واحد وهو إعداد الفريق للتصفيات بأفضل صورة ممكنة وكذلك تجريب مجموعة من اللاعبين الذين لم تتح أمامهم فرصة تمثيل المنتخب في أي مباراة، خصوصاً من لاعبي دوري نجوم .وكان رئيس الاتحاد لكرة القدم عدنان درجال، قد أكد بأن منتخب أسود الرافدين سيشارك في كأس الخليج "خليجي 26" للمنافسة على اللقب والتتويج به للمرة الثانية على التوالي وللمرة الخامسة في تاريخ .