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4 لاعبين مرشحين للعودة للمنتخب العراقي في "خليجي 26".. من هم؟

رياضة

2024-11-29 | 02:15
4 لاعبين مرشحين للعودة للمنتخب العراقي في &quot;خليجي 26&quot;.. من هم؟
4,079 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يدرس المدرب خيسوس كاساس وجهازه الفني المساعد في المنتخب العراقي إعادة أربعة لاعبين سابقين إلى صفوف أسود الرافدين للمشاركة في بطولة كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت.

وستقام بطولة كأس الخليج "خليجي 26" في 21 ديسمبر/ كانون الأول المقبل وتنتهي في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2025، فيما سيلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية والبحرين واليمن.

الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي، يدرس إعادة أربعة لاعبين سابقين إلى صفوف فريقه في بطولة كأس الخليج (خليجي 26) المقبلة، إذ ستكون مساحة كبيرة في المنتخب، كون أغلب اللاعبين المحترفين لن يحضروا مع أسود الرافدين في البطولة كونها تقام خارج أيام (فيفا دي).

ووضع المدرب كاساس 4 لاعبين سابقين في مفكرته وهم كل من ثنائي القوة الجوية بشار رسن وصفاء هادي، بالإضافة إلى المحترف في صفوف نادي النجمة السعودي علي عدنان وأيضاً المحترف في صفوف الخالدية البحريني ضرغام إسماعيل، إذ من المقرر أن يستدعيهم كاساس ليمثلوا المنتخب العراقي في كأس الخليج إلى جانب مجموعة من اللاعبين الآخرين الذين سيتم استدعاؤهم لأول مرة.

هدفان أمام مدرب المنتخب العراقي في خليجي 26
ستكون كأس الخليج بمثابة مرحلة إعدادية مهمة لأسود الرافدين، إذ يرغب كاساس بأن يضرب عصفورين بحجر واحد وهو إعداد الفريق للتصفيات بأفضل صورة ممكنة وكذلك تجريب مجموعة من اللاعبين الذين لم تتح أمامهم فرصة تمثيل المنتخب العراقي في أي مباراة، خصوصاً من لاعبي دوري نجوم العراق.

وكان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، قد أكد بأن منتخب أسود الرافدين سيشارك في بطولة كأس الخليج "خليجي 26" للمنافسة على اللقب والتتويج به للمرة الثانية على التوالي وللمرة الخامسة في تاريخ العراق.
 
ويدرس الاتحاد العراقي، إيقاف منافسات دوري نجوم العراق أثناء فترة إقامة بطولة كأس الخليج "خليجي 26" من أجل فسح المجال للاعبين بتمثيل الفريق العراقي والتفرغ مبكراً للمعسكر التدريبي الذي سيبدأ في الـ13 من الشهر المقبل في الدوحة.

ومن ضمن المقترحات المقدمة من الاتحاد العراقي إلى المدرب خيسوس كاساس، هو مقترح استدعاء لاعبين فقط من كل نادٍ لغرض استمرار منافسات بطولة دوري نجوم العراق، لكن هذا الأمر لن يكون ملزماً للمدرب كاساس، حيث أكد الاتحاد العراقي بأنه سينتظر القائمة الرسمية قبل اتخاذ أي قرار، بحسب winwin.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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4 لاعبين مرشحين للعودة للمنتخب العراقي

"خليجي 26"

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