أسباب تعاقد نادي الشمال القطري مع المدرب عدنان حمد؟

وتأتي تسمية المدرب عدنان حمد مدرباً للشمال القطري، بعد أن قامت إدارته بفسخ تعاقدها مع المدرب البرتغالي نونو ألميدا.وكانت آخر مهمة تدريبية للمدرب عدنان حمد مع المنتخب الأردني في عام 2023، حيث قام الاتحاد الأردني بعدم تجديد تعاقده معه واستعان عوضاً عنه بالمغربي حسين عموتة.وسبق للمدرب عدنان حمد أن أشرف على تدريب منتخبات «الناشئين، الشباب، الأولمبي، الأول»، وحقق معها بعض الإنجازات منها الفوز ببطولة شباب آسيا عام 2000 في طهران، والتأهل إلى نهائيات أولمبياد أثينا، والحصول على المركز الرابع في نهائيات الأولمبياد المذكور عام 2004، كما حصل مع منتخب على لقب غرب آسيا في سوريا.أيضاً أشرف حمد على تدريب منتخب لبنان الأولمبي لمدة قصيرة في عام 2003، وكذلك تولى مهمة تدريب منتخب البحرين لمدة قصيرة أيضاً.وسبق له أن قاد فريق الزوراء العراقي، وصنع من خلاله اسمه التدريبي في البداية بعد أن فاز معه بجميع البطولات التي تقام في العراق، كما قاده للحصول على المركز الثاني في كأس الكؤوس الآسيوية، والمركز الرابع في أندية آسيا أبطال الدوري، وكانت له تجربة قصيرة في تدريب فريق سامراء.وفي الأردن حقق عدنان حمد نجاحات كبيرة مع فريق الفيصلي الأردني بالدوري المحلي، وكذلك في البطولات الآسيوية.وكان راضي شنيشل، آخر مدرب تولى مهمة تدريب فريق في الدوري القطري، عندما قاد فريق قطر القطري لموسمين، حيث نجح نجاحاً كبيراً في موسمه الأول، بينما تعرض إلى إخفاق كبير في الموسم التالي، ليقوم بترك الفريق.