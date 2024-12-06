هل سيعود الثلاثي.. انتر ميامي يرد على أنباء ضم نيمار

نيمار الذي انتقل إلى الهلال في صيف 2023 قادما من سان الفرنسي، سينتهي عقده مع النادي مع ختام منافسات الموسم الحالي 2024-2025.وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى أن نيمار يتطلع نحو لم شمله مع الأرجنتيني ليونيل والأوروغواياني لويس سواريز، زميليه السابقين في برشلونة الإسباني، بين صفوف إنتر ميامي.وسيمنح هذا الأمر نيمار، لو تحقق، فرصة إعادة إحياء مثل الرعب الهجومي "MSN" مع وسواريز، والذي حقق أرقاما تاريخية مع برشلونة بين عامي 2015 و2017، بعدما شكلوا أحد أقوى خطوط الهجوم في تاريخ كرة القدم.في هذا الصدد، فتح خورخي ماس الباب أمام فكرة التعاقد مع نيمار وتجمع الـMSN مرة أخرى، كما أكد أن إنتر ميامي لديه ميزانية غير محدودة لحسم الصفقة إذا كان اللاعب متاحا.وقال مالك إنتر ميامي في تصريحات عبر موقع "givemesport": "الكلمة هي ما إذا كان سيصبح متاحًا، إنه لاعب في الهلال الآن، إنه غير متاح لنا".وأضاف: "لطالما قلت إننا نطمح إلى جلب لاعبين عظماء إلى فريقنا، هناك الكثير من الشروط والقيود على القائمة، لكن لدينا ميزانية غير محدودة".وأنهى ماس بقوله: "نحن طموحون، إذا كانت هناك فرصة جلب لاعب من عيار نيمار، فلن نتردد، لا يعتمد الأمر عليَّ وحدي، بل على اللاعب والدوري، لكن نعم، نطمح إلى بناء قائمة رائعة هنا".ويخوض إنتر ميامي منافسات كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، خلال نسخة 2025 ويلعب مباراة الافتتاح أمام الأهلي المصري يوم 15 يونيو/ حزيران المقبل.