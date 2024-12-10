كارثة تسويقية بسبب حذاء مدافع تشيلسي.. ماذا حدث؟

ونجح تشيلسي في تحويل تأخره 0-2 أمام توتنهام لفوز مثير 4-3 في مباراة عانى خلالها كوكوريلا من السقوط عدة .ونشر كوكوريلا عبر صفحته بموقع "إنستقرام" للتواصل الاجتماعي صورة لحذاء له من ماركة شركة "بوما" وهو يضعه في سلة المهملات مع عبارة "أسف يا بلوز"، اعتراضاً منه على الحذاء الذي التي تسبب في سقوطه أكثر من مرة واستقبال فريقه لهدفين.ورغم أن كوكوريلا حذف الصورة فيما بعد، لكن ذلك جاء بعدما شوهدت في جميع أنحاء العالم، وهو ما سيجعل المشجعون يفكرون عديد المرات قبل شراء الحذاء البالغ قيمته 220 جنيه استرليني، إذ إنه من طراز "Future 8".ومن جانبها، أوضحت صحيفة "ديلي ميل" في تقرير لها أن ما قام به كوكوريلا جاء ليزيد من مشاكل شركة الملابس الرياضية بعد فشلها في تلبية التوقعات الموضوعة عليها مع مبيعات الربع الثالث من العام الحالي.ومن جانبه، شدد أرن فرويندت، الرئيس التنفيذي لشركة "بوما"، في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت على أن هناك طلب "مشجع للغاية" على منتجات الشركة خلال آخر ثلث في العام الحالي 2024.وأوضح: "بالحديث إلى تجار التجزئة في أوروبا والولايات المتحدة، أعتقد أننا واثقون تمامًا من الطلب في موسم التسوق المهم".يذكر أن الحذاء الذي انتقده كوكوريلا تم الإعلان عنه من قبل الشركة على أنه يتميز بـ3 سمات وهي القدرة على التكيف والتحكم والحركة، وهو عكس ما ظهر على أرض الملعب.وبعد تسببه في الهدفين، ذهب كوكوريلا لتغيير الحذاء، حيث لوح بإحباط بسبب ما جرى له على أرض الملعب.