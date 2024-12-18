بسبب رياض محرز.. هنري يوجه انتقاداً لاذعاً لغوارديولا

القائد التاريخي لفريق أرسنال، طلب خلال تحليل له في "سكاي سبورتس" من المختصين ضرورة طرح تساؤلات عن الخيارات التي قام بها "الفيلسوف" في الآونة الأخيرة، والتي جعلت الـ"سكاي بلوز" في تراجع غير مسبوق خلال الموسم الحالي.وقال تييري هنري، الذي يعمل كمحلل لـ"سكاي سبورتس": "أين هي أهداف محرز؟ أين هي أهداف كيفين دي بروين وإلكاي غوندوغان؟".وأضاف: "هالاند يقوم بما يجيد القيام به، لكننا نشعر بغياب هؤلاء اللاعبين القادرين على التسجيل والصناعة في الأوقات الحاسمة".وزاد: "نادرا ما ننتقد بيب غوارديولا، لكننا الآن أمام حتمية طرح التساؤل بخصوص الخيارات التي قام بها مؤخرا".وواصل: "الآن يمكننا أن نعلق على قراراته بالسماح لكول بالمر ورياض محرز بالرحيل، وقراره بإعادة غوندوغان وهو ليس بنفس المستوى الذي مكّنه من تسجيل 17 هدفا في موسم واحد؟".وجاءت تصريحات تييري هنزي تزامنا مع تحسر الكثير من المتابعين على رحيل محرز وكول بالمر، خاصة أن اللاعبين الذين ينشطون في منصبيهما حاليا يفتقدون للفعالية أمام المرمى سواء تهديفا أو صناعة للأهداف.بقفزة قياسية.. حاج موسى يتجاوز محرز في سباق الأغلىوتمكن كول بالمر من تفجير موهبته منذ انتقاله لتشيلسي الإنجليزي، حيث أصبح النجم الأول لـ"البلوز"، في حين أن محرز لا يزال قادرا على صناعة الأهداف بشكل منتظم رغم تقدمه في السن وانتقاله للأهلي السعودي منذ موسم ونصف.