كاساس: حلمنا تحقيق اللقب مرة ثانية على التوالي في "خليجي 26"

وقال كاساس في مؤتمر صحفي بالمركز الإعلامي لبطولة الخليج 26 التي من المقرر ان تنطلق اليوم السبت في الكويت، إن هذه البطولة مهمة من أجل الاستعداد لكأس العالم، الى أن الأفراح عمت حينما خطفنا اللقب في خليجي 25.وأضاف، إن جميع المدربين يرغبون بالفوز، ومن يقول إنه لا يرغب بذلك فهو كاذب، متابعا، "اعداد المنتخب كان في بعض المشاكل بسبب تعذر انضمام بعض اللاعبين للمنتخب ولكن بشكل عام نحن جاهزون للبطولة".وتابع، "التكهن صعب جدا بترتيب المجموعة، في السابق كان المنتخب السعودي والقطري متميزين عن البقية، اليوم اصبحت جميع الفرق متقاربة، نعرف جيدا هدفنا إسعاد العراقي، ورأينا ماذا حدث في بعد فوزنا بلقب خليجي 25 ونحلم بالفوز بلقب البطولة والحفاظ على الكأس".وأوضح، "قرار استمرار الدوري شي مهم وأنا معه لأنه كان هناك بعض المباريات المؤجلة وأنا متفق معهم لان الهدف الرئيسي هو التأهل لكأس العالم، مردفا، "كرة القدم تلعب بالقدم وليس مهما تكون طويل حتى تكون لاعب مميز، في إسبانيا كان لدينا بويول مميز بضربات الرأس، أفضل لاعب في العالم ميسي قصير".كما قال المهاجم ايمن حسين، "شكرا لدولة الكويت على حفاوة الاستقبال، نحن بطل البطولة السابقة وجاهزون للحفاظ على لقب البطولة، مبينا، "نحن كمنتخب نلعب بروح الفريق والمجموعة، وإذا المنتخبات تفكر بأيمن حسين بقية لاعبين سيؤدون الواجب.