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في ليلة الميلاد.. غوارديولا يجبر لاعبي السيتي على النوم في مركز التدريب.. ما السبب؟

رياضة

2024-12-26 | 03:09
في ليلة الميلاد.. غوارديولا يجبر لاعبي السيتي على النوم في مركز التدريب.. ما السبب؟
442 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

كشفت تقارير إعلامية أن الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أجبر لاعبيه على المبيت في مركز تدريبات الفريق، ليلة عيد الميلاد، وتأجيل الاحتفال مع أسرهم، قبل مواجهة إيفرتون، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


وفي آخر 12 مباراة لم يحقق مانشستر سيتي الانتصار سوى في مواجهة واحدة فقط ضد نوتينغهام فورست، وتراجع في الدوري الإنجليزي للمركز السابع.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره إيفرتون على ملعب الاتحاد، ضمن جولة "البوكسينغ داي" في تمام الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

وبعد سلسلة 9 هزائم في 12 مباراة بجميع المسابقات، يستعد غوارديولا لمواجهة إيفرتون بشكل مختلف بعودة اللاعبين بعد الاحتفال بعيد الميلاد والنوم في مركز التدريب.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن المدرب يريد تجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن لمباراة اليوم التي ستُلعب في وقت مبكر".

وعندما سُئل غوارديولا عما إذا كان اللاعبون سيعترضون على المبيت في مركز التدريب في يوم عيد الميلاد، أجاب المدرب الإسباني بصرامة: "آمل أن يستمتع كل لاعب مع عائلته، ولكن يجب أن يعلموا أن كرة القدم هي وظيفتهم".

وشدد غوارديولا على أن فريقه يواجه خطر الغياب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بسبب تراجع مستواه في الآونة الأخيرة.

ويتأخر السيتي بفارق أربع نقاط عن نوتينغهام، الذي يحتل المركز الرابع وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل مباراة فريقه على أرضه أمام إيفرتون: "حين قلت ذلك سابقاً ضحك الناس وقالوا إن التأهل لدوري أبطال أوروبا ليس نجاحاً كبيراً لكنني أعرف ذلك؛ لأن هذا يحدث مع الأندية الكبيرة في هذا البلد.

وأضاف: "هيمنت أندية لسنوات طويلة وفي غضون سنوات قليلة لم تتأهل لدوري أبطال أوروبا، الفريق الوحيد الذي كان حاضراً بقوة في دوري أبطال أوروبا في السنوات الماضية هو مانشستر سيتي، الآن نحن في خطر، بالطبع نحن في خطر".

وبعد استضافة إيفرتون في وقت لاحق اليوم الخميس سيتوجه مانشستر سيتي لمقابلة ليستر سيتي في 29 ديسمبر.
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غوارديولا

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