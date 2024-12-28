مواجهة السعودية والعراق.. من يتفوق في صراع القيمة السوقية؟

وقبل اللقاء المُرتقب، يحتل المنتخب البحريني صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وقد ضمن التأهل إلى الدور المقبل في كأس الخليج العربي، فيما يأتي "الصقور الخضر" بالمرتبة الثانية، بفارق الأهداف عن المنتخب العراقي، ويتذيل اليمن جدول الترتيب من دون نقاط.ويستهدف منتخب "أسود الرافدين" تحقيق الفوز فقط خلال مباراة السعودية والعراق حتى لا يودع العُرس الخليجي من الدور الأول، فيما سيكون التعادل كافيًا للمنتخب السعودي في اللقاء المقبل؛ من أجل حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي خليجي 26.ونرصد لكم من خلال السطور التالية القيمة السوقية لمنتخبي السعودية والعراق والأغلى في تشكيلتهما، قبل الكلاسيكو الخليجي المُنتظر، وذلك استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" .حسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت" للأرقام والإحصائيات، تُقدر القيمة السوقية الحالية للمنتخب السعودي بنحو 18.85 مليون يورو، ويتربّع الظهير الأيمن سلطان الغنام على صدارة أغلى لاعبي "الأخضر" بـ 2 مليون يورو، بالتساوي مع لاعب الوسط الشاب مصعب الجوير.وفي المرتبة الثالثة، يأتي الجناح والقائد سالم الدوسري بقيمة سوقية تصل إلى 1.8 مليون يورو، ثم المدافع الصلب حسان تمبكتي بـ 1.7 مليون يورو، فيما يحل المهاجم الشاب مروان الصحفي المُحترف في بيرتشوت البلجيكي في المرتبة الخامسة بـ 1.2 مليون يورو.وعلى الجانب الآخر، تبلغ القيمة السوقية للاعبي المنتخب نحو 10.50 مليون يورو، ويعتلي لاعب الوسط المميز زيدان إقبال صدارة أغلى لاعبي "أسود الرافدين" بمليون يورو، يليه أمجد عطوان بـ 800 ألف يورو بالتساوي مع ماركو فرجي، ويأتي المهاجم الهداف أيمن حسين رابعًا بقيمة سوقية تصل إلى 600 ألف يورو، بالتساوي مع متوسط الميدان إبراهيم بايش.وكان المنتخب السعودي قد بدأ مشواره في بطولة كأس الخليج بالهزيمة (3-2) أمام البحرين، قبل الفوز بالنتيجة ذاتها على اليمن في الجولة الثانية، فيما افتتح العراقيون البطولة بفوز صعب على المنتخب اليمني بهدف نظيف، ثم جاءت الخسارة بهدفين دون رد أمام البحرين.