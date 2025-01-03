عشية النهائي.. مدرب البحرين: نسعى لكتابة التاريخ مرة أخرى

وقال دراغان تالاييتش خلال الصحفي المكرس لنهائي كأس ضد نظيره العماني يوم غد السبت، في الكويت: "كل اللاعبين كانوا على الموعد وأنا فخور بهم. النهائي سيكون صعبا أمام منتخب عمان الذي يقدم كرة قدم جميلة، وشاهدنا كيف تفوّق على المنتخب بعشرة لاعبين".وأضاف: "لا يوجد سر خلف عملنا، الجدية هي السبب واللاعبون جديون ويقدمون كل شيء من أجل الفريق".وتابع المدرب الكرواتي: "مجموعة اللاعبين التي لدي رائعة، وسيلعبون من أجل مملكة البحرين وأنفسهم وزملائهم الغائبين بسبب الإصابة.. لاعبو منتخبنا يسعون لكتابة التاريخ مرة أخرى والفوز باللقب".وردا على سؤال حول تأثير غياب اللاعب عبد الجبار عن النهائي، تالاييتش قائلا: "ما حصل مع أحزنني بسبب أهميته للفريق، إنه واحد من هذه المجموعة الرائعة، ولا أريد التحدث عن قرارات الحكم التي أصبحت من الماضي، وهو بشر قد يخطئ".وعن إمكانية خوض لاعبيه مباراة من دون أخطاء، أجاب: "لا يمكن ذلك إطلاقا، قد تحدث أخطاء. لو قدمت كل الفرق مباراة مثالية 100%، ستنتهي كل مباريات كرة القدم 0-0".وهنأ المدرب الكرواتي نظيره العمان رشيد جابر "على ما قدمه في البطولة"، بقوله: "تأهل من مجموعة صعبة ولعب نصف نهائي صعب أمام المنتخب السعودي، وهم منتخب قوي جدا".وأعرب عن "فخره بما قدمه لاعبو البحرين" في "خليجي 26" وبلوغهم النهائي، مرجحاً أن "يكون صعبا". وأضاف: "نحترم المنتخب العماني".وردا على سؤال عما إذا ستؤثر كأس في منتخب البحرين خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، أجاب: "ما وعدت به هو القتال على التأهل لكأس العالم.نركز على النهائي الآن ولكن هناك مشوار طويل في التصفيات، ولدينا مباراة مهمة أمام المنتخب مرة أخرى، ولكن نركز على النهائي غدا".وعلق دراغان تالاييتش على قرار منح المواطنين إجازة في البحرين يوم الأحد المقبل، قائلا: "ما يقدّمه الملك (حمد بن عيسى آل خليفة) لنا كدعم هو أمر كبير لنا".وأضاف: "أتمنى أن يحتفل الجمهور في هذا اليوم. إنه دعم كبير لنا ولكن يشكل أيضا ضغطا كبيرا علينا، ويجب أن نلعب من أجل الملك والبحرين".