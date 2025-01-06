رغم عدم تسجيله.. فليك يضم أولمو لقائمة برشلونة للسوبر الإسباني

كشف المدير الفني لنادي برشلونة هانز فليك، اليوم الاثنين، عن قائمة فريقه لخوض كأس السوبر الإسباني المقرر هذا الشهر في .

وشهدت اختيارات فليك تواجد نجم خط الوسط داني أولمو، رغم أن برشلونة لم ينجح حتى الآن في إعادة تسجيله بقائمة .



وكان نادي برشلونة المثقل بالديون، تعاقد مطلع هذا الموسم مع أولمو قادما من لايبزيغ الألماني وسجله في البداية في قائمة كجزء من إجراء طارئ مؤقت ناجم عن إصابة المدافع أندرياس كريستنسن.



وكافح برشلونة بعدها بحثا عن بدائل لتسجيل أولمو قبل حلول 31 كانون 2024، بعد أن استنفد السبل القانونية لتمديد مدة تسجيل اللاعب حتى 30 حزيران 2025.



وقرر برشلونة اللجوء للقضاء من أجل تسجيل أولمو بشكل هذا الشهر، لكن الحكم من المنتظر أن يصدر بعد مباراة "البارسا" في نصف نهائي السوبر الإسباني أمام أتلتيك بلباو بعد غد الأربعاء.



وجاءت قائمة برشلونة لخوض السوبر الإسباني كالآتي:



كوبارسي - بالدي - أراوخو - مارتينيز - غافي - فيران توريس - بيدري - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - رافينيا - إيناكي بينيا - بابلو توري - كريستنسن - فيرمين لوبيز - كاسادو - باو فيكتور - لامين جمال - داني أولمو - فرينكي دي يونغ - كوندي - إريك غارسيا - تشيزني - أسترالاغا - بيرنال - هيكتور فورت - جيرارد مارتن - دومينيغيز - فيرنانديز.