الحكّام يعلّقون إضرابهم.. المسابقات تستأنف مباريات دوري نجوم العراق اليوم

وتأتي خطوة تعليق الإضراب من قبل الحكّام على خلفية الاجتماع الذي عُقد أمس الأربعاء مع رئيس الكرة عدنان درجال الذي جدّد شجبه واستنكاره للحادثة التي ألمّت بالحكم الدوليّ حسين فلاح، مؤكداً أنَّ الاتحادَ لن يتوانى مطلقًا عن اتخاذِ القرارات المُناسبة التي تضمن سلامةَ العناوين الكرويّة المختلفة.وأضاف درجال أنَّ ما حدثَ للحكم الدوليّ حسين لن يمرّ مرور الكرام، بل سيكون درساً لكل مَن تسوّل له نفسه تشويش الصورة الزاهية لدورينا الذي نطمح لأن يكون دائمًا في مقدمةِ مسابقات المنطقة.وتابع أنَّ إجراءاتٍ رادعة على وفق لائحةِ الانضباطِ ستلحق بكل مَن يحاولُ تضبيبَ الصورة.بدوره، أوضح رئيسُ الحكام محمد عرب أنَّ الوقفة الشجاعة من قبل الحكام مع ما حدثَ لزميلهم حسين تدل على تماسكِ العائلة الواحدة رغم التحدياتِ الكبيرة التي تواجههم، مشيراً إلى أنَّ ما حدثَ من امتناع الحكّام عن قيادةِ المباريات لا يعدُّ إضرابًا بقدر ما هو تكاتفٌ أسريّ ينبغي أن يحدث.ولفت إلى أنَّ التطمينات التي أفصح عنها عدنان درجال بدّدت كل المخاوف التي كانت تعتري صدورَ الحكام، لذا فإنَّ الطواقم قررت قيادة مباريات الجولة (13) بدءاً من الذي سيشهد إجراء المواجهات التي كانت من المقرر أن تقام أمس الأربعاء.فعلى ملعب الساحر أحمد راضي، يلتقي الكرخ مع ضيفه فريق القاسم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، وفي التوقيت ذاته يلعب فريق نفط ميسان مع ضيفه القادم من العاصمة بغداد، فريق الحدود، ويستضيف ملعب الفيحاء في محافظة البصرة، مواجهة تجمع فريق نفط البصرة مع فريق نوروز في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتختتم مواجهات اليوم الخميس، بلقاء يجمع بين ديالى وزاخو على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.