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الحكّام يعلّقون إضرابهم.. المسابقات تستأنف مباريات دوري نجوم العراق اليوم

رياضة

2025-01-09 | 02:46
الحكّام يعلّقون إضرابهم.. المسابقات تستأنف مباريات دوري نجوم العراق اليوم
463 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

علّق حكام دوري نجوم العراق لكرة القدم، إضرابهم نتيجة الاعتداء على زميلهم حسين فلاح في لقاء كربلاء ودهوك الذي جرى مساء أمس الأول، بينما من المؤمّل استئناف المسابقة بإقامة أربع مباريات اليوم الخميس لحساب الجولة (13) من المرحلة الأولى.

وتأتي خطوة تعليق الإضراب من قبل الحكّام على خلفية الاجتماع الذي عُقد أمس الأربعاء مع رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال الذي جدّد شجبه واستنكاره للحادثة التي ألمّت بالحكم الدوليّ حسين فلاح، مؤكداً أنَّ الاتحادَ لن يتوانى مطلقًا عن اتخاذِ القرارات المُناسبة التي تضمن سلامةَ العناوين الكرويّة المختلفة.

وأضاف درجال أنَّ ما حدثَ للحكم الدوليّ حسين فلاح لن يمرّ مرور الكرام، بل سيكون درساً لكل مَن تسوّل له نفسه تشويش الصورة الزاهية لدورينا الذي نطمح لأن يكون دائمًا في مقدمةِ مسابقات المنطقة.

وتابع أنَّ إجراءاتٍ رادعة على وفق لائحةِ الانضباطِ ستلحق بكل مَن يحاولُ تضبيبَ الصورة.

بدوره، أوضح رئيسُ لجنة الحكام محمد عرب أنَّ الوقفة الشجاعة من قبل الحكام مع ما حدثَ لزميلهم حسين فلاح تدل على تماسكِ العائلة الواحدة رغم التحدياتِ الكبيرة التي تواجههم، مشيراً إلى أنَّ ما حدثَ من امتناع الحكّام عن قيادةِ المباريات لا يعدُّ إضرابًا بقدر ما هو تكاتفٌ أسريّ ينبغي أن يحدث.

ولفت إلى أنَّ التطمينات التي أفصح عنها عدنان درجال بدّدت كل المخاوف التي كانت تعتري صدورَ الحكام، لذا فإنَّ الطواقم قررت قيادة مباريات الجولة (13) بدءاً من اليوم الخميس الذي سيشهد إجراء المواجهات التي كانت من المقرر أن تقام أمس الأربعاء.

فعلى ملعب الساحر أحمد راضي، يلتقي الكرخ مع ضيفه فريق القاسم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، وفي التوقيت ذاته يلعب فريق نفط ميسان مع ضيفه القادم من العاصمة بغداد، فريق الحدود، ويستضيف ملعب الفيحاء في محافظة البصرة، مواجهة تجمع فريق نفط البصرة مع فريق نوروز في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتختتم مواجهات اليوم الخميس، بلقاء يجمع بين ديالى وزاخو على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.
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الحكّام يعلّقون إضرابهم

المسابقات تستأنف مباريات دوري نجوم العراق اليوم

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