السبت الممتاز.. السومرية تنشر أبرز مباريات الدوريات الأوروبية لهذا اليوم

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
نيوكاسل يونايتد
X بورنموث – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
برينتفورد X ليفربول
– الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ليستر سيتي X فولهام – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2
وست هام يونايتد
X كريستال بالاس – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2
آرسنال X أستون فيلا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
جيرونا X إشبيلية – الساعة 4 عصرا
ليجانيس X أتلتيكو مدريد
– الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
ريال
بيتيس X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
خيتافي X برشلونة – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
بولونيا X مونزا – الساعة 5 عصرا
يوفنتوس X ميلان
– الساعة 8 مساء
أتالانتا X نابولي – الساعة 10:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
شتوتجارت X فرايبورج – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3
بايرن ميونخ X فولفسبورج – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
هايدنهايم X سانت باولي – الساعة 5:30 عصرا
بوخوم X لايبزيج – الساعة 5:39 عصرا
هولشتاين كيل X هوفنهايم – الساعة 5:39 عصرا
باير ليفركوزن X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
لانس X باريس سان جيرمان – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4
رين X ستاد بريست – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2
ليون X تولوز – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 4