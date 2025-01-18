السبت الممتاز.. السومرية تنشر أبرز مباريات الدوريات الأوروبية لهذا اليوم

نيوكاسل X بورنموث – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1برينتفورد X – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 1ليستر سيتي X فولهام – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2وست هام X كريستال بالاس – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2آرسنال X أستون فيلا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HDجيرونا X إشبيلية – الساعة 4 عصراليجانيس X أتلتيكو – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3بيتيس X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3خيتافي X برشلونة – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1بولونيا X مونزا – الساعة 5 عصرايوفنتوس X – الساعة 8 مساءأتالانتا X نابولي – الساعة 10:45 مساءشتوتجارت X فرايبورج – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3بايرن ميونخ X فولفسبورج – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5هايدنهايم X سانت باولي – الساعة 5:30 عصرابوخوم X لايبزيج – الساعة 5:39 عصراهولشتاين كيل X هوفنهايم – الساعة 5:39 عصراباير ليفركوزن X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5لانس X باريس سان جيرمان – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4رين X ستاد بريست – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2ليون X تولوز – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 4