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السبت الممتاز.. السومرية تنشر أبرز مباريات الدوريات الأوروبية لهذا اليوم

رياضة

2025-01-18 | 04:27
السبت الممتاز.. السومرية تنشر أبرز مباريات الدوريات الأوروبية لهذا اليوم
459 مشاهدة

السومرية نيوز ـ رياضة

تنشر السومرية نيوز، اليوم السبت، اهم مباريات الملاعب الأوروبية التي تتصدرها مواجهة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي، فيما يخوض نادي برشلونة مواجهة أمام خيتافي في منافسات الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
نيوكاسل يونايتد X بورنموث – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
برينتفورد X ليفربول – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ليستر سيتي X فولهام – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2
وست هام يونايتد X كريستال بالاس – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2
آرسنال X أستون فيلا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
جيرونا X إشبيلية – الساعة 4 عصرا
ليجانيس X أتلتيكو مدريد – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
ريال بيتيس X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
خيتافي X برشلونة – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
بولونيا X مونزا – الساعة 5 عصرا
يوفنتوس X ميلان – الساعة 8 مساء
أتالانتا X نابولي – الساعة 10:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
شتوتجارت X فرايبورج – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3
بايرن ميونخ X فولفسبورج – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
هايدنهايم X سانت باولي – الساعة 5:30 عصرا
بوخوم X لايبزيج – الساعة 5:39 عصرا
هولشتاين كيل X هوفنهايم – الساعة 5:39 عصرا
باير ليفركوزن X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
لانس X باريس سان جيرمان – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4
رين X ستاد بريست – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2
ليون X تولوز – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 4
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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السبت الممتاز

السومرية تنشر

أبرز مباريات الدوريات الأوروبية لهذا اليوم

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