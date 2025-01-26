كاساس يبدأ بمعالجة مكامن الخلل في تشكيلة "أسود الرافدين"

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ويستعد المنتخب لمواجهة منتخبي الكويت وفلسطين يومي 20 و25 من شهر مارس/ آذار المقبل في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المونديالية.وقرر مدرب المنتخب إعادة النظر في عدد من اللاعبين الذين يقوم باستدعائهم لقائمة أسود الرافدين وعلى وجه التحديد بعض المراكز التي تعاني من الضعف مثل مركز الظهير الأيمن الذي يعد أحد أبرز المشكلات الحقيقة لمنتخب أسود الرافدين على مدار عامين منذ تولي كاساس مهمة تدريبات .ويريد كاساس بشكل فعلي معالجة هذا الخلل، حيث قرر استدعاء ظهير أيمن ويسترن يونايتد الأسترالي شربل شمعون للفريق بعد المستويات الثابتة التي يقدمها مع فريقه في الدوري الأسترالي وأيضا لانتظامه باللعب واستدعائه مؤخرا لمنتخب أستراليا الأولمبي، حيث يرغب المدرب الإسباني بمنحه فرصة كاملة مع المنتخب ليعدل عن قرار تمثيل أستراليا بعدما سبق له وأن مثل منتخب للشباب.كما ان شمعون سيكون جنبا إلى جنب مع لاعب هيرنيفين الهولندي حسين علي، إذ من المؤمل أن يكون علي هو اللاعب الأساسي في هذا المركز على أن يساعده شمعون الذي ارتفعت أسهمه على حساب المدافع مصطفى سعدون، خصوصا أن مستوى الأخير بدأ يتراجع مع فريقه القوة الجوية في دوري نجوم .ويراقب المدرب الإسباني في الفترة الحالية، مباريات دوري نجوم عن كثب، إذ يكرس كامل وقته لمتابعة أداء اللاعبين في مختلف الأندية من أجل إيجاد الحلول للمراكز الضعيفة في المنتخب العراقي، حيث سجل في قائمته مجموعة من اللاعبين الذين يرغب بضمهم قريبا وتحدث بهذا الأمر خلال اجتماعه مع رئيس الاتحاد عدنان درجال، بحسبوكان مدرب أسود الرافدين قد وصل بغداد يوم الإثنين الماضي، بعد انتهاء إجازته في أوروبا التي بدأت فور خروج من بطولة كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت، إذ غادر البطولة من دور المجموعات.