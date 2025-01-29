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هل سيعود ميسي لبرشلونة.. بيكهام يفجر مفاجئة

رياضة

2025-01-29 | 10:25
هل سيعود ميسي لبرشلونة.. بيكهام يفجر مفاجئة
566 مشاهدة

كشف ديفيد بيكهام، أحد ملاك نادي إنتر ميامي الأمريكي، الوجهة التالية لقائد الفريق، الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان ليونيل ميسي انتقل إلى إنتر ميامي في عام 2023 بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي، ويرتبط مع النادي بعقد حتى عام 2025.

وتتضمن الصفقة خيار التمديد لمدة 12 شهرًا، وهو ما من شأنه أن يبقي ميسي في الملاعب حتى النسخة المقبلة من نهائيات كأس العالم 2026.

ومع ذلك، فإن ميسي لم يخف أبدًا رغبته العميقة في العودة إلى ناديه المفضل برشلونة، وهو ما أكده ديفيد بيكهام.

وقال بيكهام، في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس بسويسرا: "أود أن يعيش ميسي في ميامي عندما يعتزل، لكن ليو أخبرني بأنه يفكر فقط في العيش بالقرب من كامب نو (معقل برشلونة)".

وأضاف: "لا يوجد لاعب يحب برشلونة بقدر ما يحبه ميسي، يمكنك رؤية شعار النادي على ساقه، وحتى على زجاجة المياه الخاصة به".

وتأتي تصريحات بيكهام في الوقت الذي كشفت فيه الإعلامية الأرجنتينية يانينا لاتوري، صديقة عائلة ميسي، قبل أيام أن صاحب الـ37 عاما قرر العودة لبرشلونة.

وقالت لاتوري: "أخبرني ميسي بأنه عندما ينهي مسيرته في إنتر ميامي سيعود للعيش في برشلونة، "سألته (ألن تبقى في ميامي؟).. فقال (لا لا، مكاني هناك)".

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يذكر أن ميسي بدأ مسيرته المبهرة في سن الـ13 عندما انضم إلى أكاديمية برشلونة للشباب "لاماسيا"، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول عام 2004، إلى أن رحل في 2021 بعد نجاحات أسطورية.

ومع 672 هدفًا سجلها خلال فترة لعبه هناك، حفر ميسي اسمه في كتب التاريخ باعتباره الهداف التاريخي لبرشلونة.
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ميسي

بيكهام

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