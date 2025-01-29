هل سيعود ميسي لبرشلونة.. بيكهام يفجر مفاجئة

وكان ليونيل انتقل إلى إنتر ميامي في عام 2023 بعد رحيله عن سان الفرنسي، ويرتبط مع النادي بعقد حتى عام 2025.وتتضمن الصفقة خيار التمديد لمدة 12 شهرًا، وهو ما من شأنه أن يبقي في الملاعب حتى النسخة المقبلة من نهائيات 2026.ومع ذلك، فإن لم يخف أبدًا رغبته العميقة في العودة إلى ناديه المفضل برشلونة، وهو ما أكده ديفيد بيكهام.وقال بيكهام، في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي في مدينة دافوس بسويسرا: "أود أن يعيش في ميامي عندما يعتزل، لكن ليو أخبرني بأنه يفكر فقط في العيش بالقرب من كامب نو (معقل برشلونة)".وأضاف: "لا يوجد لاعب يحب برشلونة بقدر ما يحبه ميسي، يمكنك رؤية شعار النادي على ساقه، وحتى على زجاجة المياه الخاصة به".وتأتي تصريحات بيكهام في الوقت الذي كشفت فيه الإعلامية الأرجنتينية يانينا لاتوري، صديقة عائلة ميسي، قبل أيام أن صاحب الـ37 عاما قرر العودة لبرشلونة.وقالت لاتوري: "أخبرني بأنه عندما ينهي مسيرته في إنتر ميامي سيعود للعيش في برشلونة، "سألته (ألن تبقى في ميامي؟).. فقال (لا لا، مكاني هناك)".في ليلة الأبطال التاريخية.. ليفركوزن يقدم هدية للنصر السعودييذكر أن بدأ مسيرته المبهرة في سن الـ13 عندما انضم إلى أكاديمية برشلونة للشباب "لاماسيا"، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول عام 2004، إلى أن رحل في 2021 بعد نجاحات أسطورية.ومع 672 هدفًا سجلها خلال فترة لعبه هناك، حفر اسمه في كتب التاريخ باعتباره الهداف التاريخي لبرشلونة.