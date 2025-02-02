الشرطة يتلقى خبرًا سارًّا قبل مواجهة منافسه استقلال طهران

وسيواجه فريق القيثارة الخضراء مضيفه استقلال طهران، يوم غد الإثنين على آزادي في العاصمة الإيرانية، إذ يتطلع الفريق إلى تحقيق فوزه الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة.وصل وفد فريق الشرطة إلى العاصمة طهران يوم الجمعة، ليبدأ بالتحضير لمواجهته أمام استقلال، حيث تم تأجيل مباراته في دوري نجوم أمام نفط كخطوة دعم من الاتحاد العراقي، من أجل فسح المجال أمام فريق القيثارة الخضراء، ليتدرب جيدًا بعيدًا عن الضغوطات، قبل مباراته المرتقبة أمام استقلال طهران يوم غد الإثنين.وفريق الشرطة ومع توجه وفده إلى إيران، تلقى خبرًا سارًّا بنجاحه في تسجيل محترفه الجديد، المدافع أيوب المودن القادم من فريق الفتح الرباطي المغربي على سبيل الإعارة، حيث سافر اللاعب مع الفريق وأصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة استقلال طهران، وهذا الخبر أسعد الإدارة والجهاز الفني، خصوصًا وأن اللاعب ظهر بمستوى جيد جدًّا في مباراة الفريق الأخيرة أمام القوة الجوية في دوري نجوم .الجهاز الفني للفريق سيشرك المودن أساسيًّا في مباراة الفريق المقبلة أمام استقلال طهران، حيث بدأ المدرب محمد عبد العظيم بالاعتماد على الأوراق المهمة والأساسية في الفريق بهذه المرحلة، إذ سيوجد المودن في مركز قلب الدفاع إلى جانب المدافع آكام هاشم، مع وجود الظهيرين أحمد يحيى وأمير صباح، حيث يسعى المدرب المصري إلى إضافة الاستقرار على تشكيلته، بحسب winwin.كما ان المدرب محمد عبد العظيم سعيد جدًّا بالأداء الكبير الذي يقدمه مهاجم الفريق مهند علي، خصوصًا المستوى الكبير الذي أظهره في الديربي أمام القوة الجوية، وتسجيله هدفي فوز فريقه في المباراة، فالمدرب يتطلع إلى منح المهاجم المزيد من الثقة والوقت ليظهر مستوياته الكبيرة في دوري أبطال آسيا للنخبة أيضًا، وليس فقط في الدوري .