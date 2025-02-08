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5 لاعبين يحظون بمتابعة كاساس آسيويًا.. من هم؟

رياضة

2025-02-08 | 02:31
5 لاعبين يحظون بمتابعة كاساس آسيويًا.. من هم؟
845 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يواصل مدرب منتخب العراق خيسوس كاساس مراقبة مستويات لاعبي أسود الرافدين في مختلف البطولات، ومن بينها بطولتا دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2.

ومن المتوقع أن يعلن مدرب العراق خيسوس كاساس عن قائمته الرسمية لتصفيات آسيا الحاسمة، المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبحسب المصادر، فإن كاساس سيهتم بمشاهدة مباريات البطولتين الآسيويتين، دوري أبطال النخبة ودوري الأبطال 2، على الرغم من مغادرة القوة الجوية وقرب خروج الشرطة من المنافسة أيضًا.

5 لاعبين تحت مجهر مدرب منتخب العراق
بشار رسن
المحترف في صفوف فريق باختاكور الأوزبكي بشار رسن، يحظى بمتابعة مستمرة من قبل مدرب منتخب العراق على الرغم من غيابه عن قائمة بطولة كأس الخليج "خليجي 26" الأخيرة.

اللاعب صاحب الـ(28 عامًا)، انتقل مؤخرا إلى باختاكور الأوزبكي في الانتقالات الشتوية لكي يشارك في دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ غادر فريقه السابق القوة الجوية، بحثًا عن تجربة احترافية جديدة، وبحسب آخر التحديثات فإن كاساس يرغب بقوة في استدعاء رسن إلى قائمة منتخب العراق في مباراتي الكويت وفلسطين في تصفيات كأس العالم.

عبد الإله فيصل
هذا الاسم يبدو جديدًا على الشارع الرياضي العراقي، لكنه لطالما كان مطروحًا في الاتحاد العراقي، ومن قبل مختلف مدربي المنتخبات العراقية ومن بينها المدرب كاساس.
 
عبد الإله فيصل يلعب في صفوف سنترال كوست الأسترالي المشارك في دوري أبطال آسيا للنخبة، يبلغ عمره حاليًّا (19 عامًا) وهو مولود في أستراليا، لكنه ذو أصول عراقية، إذ يسعى الاتحاد العراقي إلى إكمال أوراقه قريبًا جدًّا ليكون ضمن منتخبات العراق.

أيمن حسين
يحتاج مدرب منتخب العراق خيسوس كاساس، إلى الاطمئنان على وضع مهاجمه الأول أيمن حسين، بعدما انتقل مؤخرًا إلى صفوف فريق الوكرة القطري، المشارك في دوري أبطال آسيا 2.

أيمن حسين (28 عامًا) خاض تجربة محبطة مع فريقه السابق الخور، إذ لم يتمكن من التوهج رغم أن التطلعات والآمال كانت كبيرة جدًّا بأن يشكل الإضافة للفريق، بالتالي فإن تجربة الوكرة ستكون فرصة جديدة، لكي يؤكد "أبو طبر" بأنه المهاجم الأول في العراق.

فرانس بطرس
مدافع فريق تاي بورت التايلاندي فرانس بطرس، يواصل مستوياته المميزة مع فريقه في الدوري المحلي، وأيضًا في دوري أبطال آسيا 2، إذ يبعث رسائل الاطمئنان لمدربه بين الحين والآخر.

بطرس (30 عامًا) يحظى بمتابعة كاساس، وعلى وجه الخصوص مباريات الفريق آسيويًّا، إذ بإمكان اللاعب اللعب في الدفاع أو الوسط الدفاعي، وهذه المميزات تساعد المدرب الذي يبحث عن لاعب متعدد الوظائف، لذلك سيتابعه مدرب العراق ليتأكد من قيمة لاعبه.

ضرغام إسماعيل
مدافع الخالدية البحريني ضرغام إسماعيل، يقدم مستويات مميزة رفقة فريقه في دوري أبطال آسيا 2، ونجح في بلوغ الأدوار الإقصائية من البطولة.

مدرب منتخب العراق لم يتخل عن إسماعيل (30 عامًا)، والذي يظهر مستويات رائعة دفاعيًّا وهجوميًّا، لكن المشكلة تكمن في وجود لاعبين أعلى منه فنيًّا، مثل ميرخاس دوسكي وأحمد يحيى، إلا أن متابعة اللاعب تبقى محببة لدى كاساس ليدون ملاحظاته وأرقامه.

يذكر أن نادي القوة الجوية العراقي خرج من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، فيما يقترب فريق الشرطة من مغادرة دوري أبطال آسيا للنخبة باحتلاله المركز قبل الأخير، قبل جولة من نهاية دور المجموعات.
 
المصدر: winwin.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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5 لاعبين

يحظون بمتابعة كاساس آسيويًا

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