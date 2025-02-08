5 لاعبين يحظون بمتابعة كاساس آسيويًا.. من هم؟

نيوز – رياضة



يواصل مدرب منتخب خيسوس كاساس مستويات لاعبي أسود الرافدين في مختلف البطولات، ومن بينها بطولتا دوري أبطال للنخبة ودوري أبطال 2.





وبحسب المصادر، فإن كاساس سيهتم بمشاهدة مباريات البطولتين الآسيويتين، دوري أبطال النخبة ودوري الأبطال 2، على الرغم من مغادرة القوة الجوية وقرب خروج الشرطة من المنافسة أيضًا.



5 لاعبين تحت مجهر مدرب منتخب

بشار رسن

المحترف في صفوف فريق باختاكور الأوزبكي بشار رسن، يحظى بمتابعة مستمرة من قبل مدرب منتخب على الرغم من غيابه عن قائمة كأس الخليج "خليجي 26" الأخيرة.



اللاعب صاحب الـ(28 عامًا)، انتقل مؤخرا إلى باختاكور الأوزبكي في الانتقالات الشتوية لكي يشارك في دوري أبطال للنخبة، إذ غادر فريقه السابق القوة الجوية، بحثًا عن تجربة احترافية جديدة، وبحسب آخر التحديثات فإن كاساس يرغب بقوة في استدعاء رسن إلى قائمة منتخب في مباراتي الكويت وفلسطين في تصفيات كأس العالم.



عبد الإله فيصل

هذا الاسم يبدو جديدًا على الشارع الرياضي العراقي، لكنه لطالما كان مطروحًا في الاتحاد العراقي، ومن قبل مختلف مدربي المنتخبات العراقية ومن بينها المدرب كاساس. ومن المتوقع أن يعلن مدرب خيسوس كاساس عن قائمته الرسمية لتصفيات الحاسمة، المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في وكندا والمكسيك.وبحسب المصادر، فإن كاساس سيهتم بمشاهدة مباريات البطولتين الآسيويتين، دوري أبطال النخبة ودوري الأبطال 2، على الرغم من مغادرة القوة الجوية وقرب خروج الشرطة من المنافسة أيضًا.المحترف في صفوف فريق باختاكور الأوزبكي بشار رسن، يحظى بمتابعة مستمرة من قبل مدرب منتخب على الرغم من غيابه عن قائمة كأس الخليج "خليجي 26" الأخيرة.اللاعب صاحب الـ(28 عامًا)، انتقل مؤخرا إلى باختاكور الأوزبكي في الانتقالات الشتوية لكي يشارك في دوري أبطال للنخبة، إذ غادر فريقه السابق القوة الجوية، بحثًا عن تجربة احترافية جديدة، وبحسب آخر التحديثات فإن كاساس يرغب بقوة في استدعاء رسن إلى قائمة منتخب في مباراتي الكويت وفلسطين في تصفيات كأس العالم.هذا الاسم يبدو جديدًا على الشارع الرياضي العراقي، لكنه لطالما كان مطروحًا في الاتحاد العراقي، ومن قبل مختلف مدربي المنتخبات العراقية ومن بينها المدرب كاساس.

عبد الإله فيصل يلعب في صفوف سنترال كوست الأسترالي المشارك في دوري أبطال للنخبة، يبلغ عمره حاليًّا (19 عامًا) وهو مولود في أستراليا، لكنه ذو أصول عراقية، إذ يسعى الاتحاد العراقي إلى إكمال أوراقه قريبًا جدًّا ليكون ضمن منتخبات .



أيمن حسين

يحتاج مدرب منتخب خيسوس كاساس، إلى الاطمئنان على وضع مهاجمه الأول أيمن حسين، بعدما انتقل مؤخرًا إلى صفوف فريق الوكرة القطري، المشارك في دوري أبطال 2.



أيمن حسين (28 عامًا) خاض تجربة محبطة مع فريقه السابق الخور، إذ لم يتمكن من التوهج رغم أن التطلعات والآمال كانت كبيرة جدًّا بأن يشكل الإضافة للفريق، بالتالي فإن تجربة الوكرة ستكون فرصة جديدة، لكي يؤكد "أبو طبر" بأنه المهاجم الأول في .



فرانس بطرس

مدافع فريق تاي بورت التايلاندي فرانس بطرس، يواصل مستوياته المميزة مع فريقه في الدوري المحلي، وأيضًا في دوري أبطال 2، إذ يبعث رسائل الاطمئنان لمدربه بين الحين والآخر.



بطرس (30 عامًا) يحظى بمتابعة كاساس، وعلى وجه الخصوص مباريات الفريق آسيويًّا، إذ بإمكان اللاعب اللعب في الدفاع أو الوسط الدفاعي، وهذه المميزات تساعد المدرب الذي يبحث عن لاعب متعدد الوظائف، لذلك سيتابعه مدرب ليتأكد من قيمة لاعبه.



ضرغام إسماعيل

مدافع الخالدية البحريني ضرغام إسماعيل، يقدم مستويات مميزة رفقة فريقه في دوري أبطال 2، ونجح في بلوغ الأدوار الإقصائية من .



مدرب منتخب لم يتخل عن إسماعيل (30 عامًا)، والذي يظهر مستويات رائعة دفاعيًّا وهجوميًّا، لكن المشكلة تكمن في وجود لاعبين أعلى منه فنيًّا، مثل ميرخاس دوسكي وأحمد يحيى، إلا أن متابعة اللاعب تبقى محببة لدى كاساس ليدون ملاحظاته وأرقامه.



يذكر أن نادي القوة الجوية العراقي خرج من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، فيما يقترب فريق الشرطة من مغادرة دوري أبطال للنخبة باحتلاله المركز قبل الأخير، قبل جولة من نهاية دور المجموعات.